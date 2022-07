Bohlen-Comeback: Geht DSDS doch weiter?

In den vergangenen Tagen sorgte „Deutschland sucht den Superstar“ für viele Schlagzeilen. Erst verkündete RTL, dass Dieter Bohlen sein Comeback in der Castingshow feiert. Für die Fans ist das eine freudige Nachricht – doch nur einen Tag später folgte die Hiobsbotschaft: Es wird die letzte Staffel sein!

Der Sender will DSDS einstellen, wie RTL offiziell bekanntgab. Für die letzte Staffel hat man Dieter Bohlen zurückgeholt. Geht die Show aber möglicherweise nun doch weiter? Nico Hofmann ist einer der erfolgreichsten Produzenten in Deutschland und verantwortet auch Shows wie „Das Supertalent“ oder „Deutschland sucht den Superstar“.

Produzent glaubt noch nicht an DSDS-Ende

„Ich schätze Dieter, weil er jemand ist, der einem ununter­brochen auf die Füße tritt und kritisch mit unserem gemeinsamen Gewerbe umgeht. Aber genauso beachtlich ist seine Lernfähigkeit. Für mich ist Dieter Bohlen ein ­spannender Mensch. Insofern ist die Jubiläumsausgabe von DSDS mit der Rückkehr von Dieter Bohlen ein Neustart der Show – und kein Weiter-so. Und erst recht keine Beerdigung. Ich bin sehr gespannt darauf, was mit dem Format alles noch geht“, sagt Nico Hofmann in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Und auch sonst will der Produzent demnächst mit dem Poptitan über Pläne künftiger Show-Ideen sprechen.

Dieter Bohlen feiert Comeback in Jubiläumsstaffel

RTL hatte damals Dieter Bohlen gefeuert, um den Sender familienfreundlicher zu gestalten – Krawall habe demnach nicht mehr ins Konzept gepasst. Die Quoten ohne Dieter Bohlen sind bei DSDS jedoch eingebrochen – die Jury rund um Florian Silbereisen konnte bei den Zuschauern nicht punkten. Deshalb die Rolle rückwärts: Der Poptitan feiert in der Jubiläumsstaffel sein überraschendes Comeback – danach soll DSDS laut dem Sender endgültig Geschichte sein. Schon gelesen? RTL stellt DSDS ein: Erste Worte von Dieter Bohlen!