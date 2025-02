Bodybuilding-Star Grishall Disner (†24) wurde tot auf Bar-Toilette aufgefunden

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt: Bodybuilding-Weltmeister Grishall Disner ist mit nur 24 Jahren gestorben. Er wurde tot auf einer Bar-Toilette aufgefunden.

Bodybuilding-Weltmeister Grishall Disner wurde Mittwochabend mit zwei Schusswunden tot im Badezimmer einer Bar in Mexiko-Stadt aufgefunden. Wie Mirror berichtet, hatte er zuvor an einem Tisch gefeiert, bevor er auf die Toilette ging. Gäste hörten wenige Augenblicke einige Schüsse aus dem Badezimmer. Als diese die Toilette betraten, wurde er tot aufgefunden.

Sofort wurden Sanitäter alarmiert, welche auch wenige Minuten später eingetroffen sind – jedoch kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod von Grishall Disner feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht die genauen Todesumstände – von Suizid bis Fremdverschulden wird derzeit nichts ausgeschlossen.

Grishall Disner hatte sich in den vergangenen Jahren in der Bodybuilding-Szene einen Namen gemacht – unter anderem gewann er die Titel Mr. America Jr. und Mr. Mexico Jr. Der verstorbene Sportler ist der Sohn von Jorge Disner – dem Boss der Mordkommission beim Generalstaatsanwalt von Mexiko-Stadt.

„Ich verabschiede mich von dir, wie du es wolltest“

Kurz nach seinem Tod wurde ein Tribut-Post bei Instagram veröffentlicht. „Mein Bruder, mein Ein und Alles. Ich verabschiede mich von dir, wie du es wolltest: Es gibt keine Worte, um zu erklären, was ich in diesem Moment fühle, aber ich werde dich immer so in Erinnerung behalten, wie du warst – ein Krieger, gegen den niemand etwas ausrichten konnte. So sehr, dass du immer alleine standest und durchgehalten hast bis zum Ende. Ruhe in Frieden, bald werde ich dich wiedersehen. Dies ist kein Abschied, es ist ein ‚Bis später'“, heißt es darin.

Zahlreiche User reagierten in den Kommentaren fassungslos auf die Todesnachricht und bekundeten ihr Beileid. „Dein Vermächtnis wird in unseren Herzen und im Leben derer weiterleben, die dich geliebt haben“, meint ein Follower. „Ich werde dich immer in Erinnerung behalten mit deinem wunderschönen Lächeln und großen Charisma. Der schönste Engel ist in den Himmel gekommen!“, heißt es in einem anderen Kommentar.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.