Blut nach Analsex aus dem Po? Das kann die Ursache sein!

Analsex wird immer beliebter. Doch danach der große Schock: Du hast die Sex-Praktik verübt und danach kommt Blut aus deinem After? Das kann verschiedene Ursachen haben. KUKKSI verrät, was dahinterstecken könnte.

Dein Freund und du wollten gerne mal Analsex ausprobieren – eigentlich lief auch alles ganz easy. Dann stellst du aber beim Stuhlgang fest, dass Blut aus deinem After kommt? In dem ersten Moment ist das eine totale Schrecksekunde – es muss aber nicht unbedingt was Schlimmes sein.

Blutungen nach Analsex: Das steckt dahinter

Ganz wichtig beim Analsex ist, dass man genug Gleitgel verwendet. Verwendet ihr davon zu wenig, ist die Haut beim Eindringen des Penis schneller gereizt und so können kleinere Hautrisse entstehen – das kann eine Ursache sein. Aber auch im Darm selber sind kleine Risse möglich, welche auch zu Blutungen führen können. Möglich ist auch, dass du dir eine Analfissur zugezogen hast – also einen Riss in der Schleimhaut.

Wenn Blut aus dem After kommt, sollte man diesen mit lauwarmen Wasser waschen und zumindest für einige Stunden auf eine erneute Penetration des Anus verzichten. Generell hilft es vielen Menschen dabei, den Anus vor dem Geschlechtsverkehr etwas zu dehnen – das kann gut ins Vorspiel integriert werden. Wichtig ist auch eine offene Kommunikation – wenn während dem Analsex etwas weh tut, sollte man mit seinem Sexpartner offen darüber sprechen. Dann könnte man beispielsweise etwas langsamer machen oder eine andere Stellung ausprobieren.

Dann solltest du zum Arzt gehen

Sollten die Blutungen sehr stark sein und wenn du heftige Schmerzen im Unterleib hast, dann solltest du einen Arzt aufsuchen. Und auch, wenn die Blutung über mehrere Stunden andauern sollte, sollte ein Doc das vielleicht mal checken. Er unterliegt der Schweigepflicht – er darf deinen Freunden oder Familie also nicht erzählen, weshalb du dort warst.