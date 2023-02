Blumenkohl-Penis: Das steckt hinter der Geschlechtskrankheit!

Wenn sich der Penis optisch verändert, kann dahinter möglicherweise eine Geschlechtskrankheit stecken. Bildet sich im Intimbereich ein Ausschlag, können das Feigwarzen sein – genannt wird das Phänomen auch Blumenkohl-Penis. KUKKSI deckt auf, was es mit der Infektion wirklich auf sich hat.

Von einem Blumenkohl-Penis spricht man dann, wenn sich Warzen am Penis bilden. Es bildet sich ein Ausschlag, welcher sich nicht nur am Penis, sondern grundsätzlich im Intimbereich bilden kann – dieser kann unter Umständen auch jucken oder brennen. Zwar sind die Feigwarzen gutartig, aber beim Geschlechtsverkehr hochansteckend. In sehr seltenen Fällen können sich diese zu Krebstumoren verwandeln. Menschen mit einem schwachen Immunsystem oder Jungs, welche an HIV oder Diabetes leiden, sind davon häufiger betroffen.

Woran erkennt man Feigwarzen?

Bei Feigwarzen entstehen am Penis oder im Intimbereich kleine Bläschen. Diese sehen teilweise wie ein Blumenkohl aus – deshalb wird das auch Blumenkohl-Penis genannt. Diese können wuchern und sogar mehrere Zentimeter groß werden. Meist sind die Bläschen grau-bräunlich, rötlich oder weißlich. Das Problem: Der Boy erkennt die Infektionskrankheit nicht durch Schmerzen, sondern es handelt sich um einen schleichenden Prozess – erst Wochen nach der Ansteckung können sich die ersten Bläschen bilden.

Das sind die Ursachen für einen Blumenkohl-Penis

Experten gehen davon aus, dass rund ein bis zwei Prozent der sexuell aktiven Menschen an einem Blumenkohl-Penis leiden. Wichtig ist vor allem: Wenn man Feigwarzen hat, sollte man unbedingt auf Sex verzichten, bis die Wucherungen zurückgegangen sind. Die letzten Sexualpartner sollten ebenfalls einen Aruzt aufsuchen, um sicherzugehen, dass sich diese nicht mit Feigwarzen infiziert haben. Einen Blumenkohl-Penis können zwar nur Männer haben – aber grundsätzlich können sich mit Genitalwarzen auch Frauen infizieren. Ungeschützter Geschlechtsverkehr oder auch kleinere Risse beim Rasieren sind die häufigsten Ursachen für Feigwarzen. Deshalb ist es wichtig, dass man beim Geschlechtsverkehr immer ein Kondom verwendet. Behandelt wird ein Blumenkohl-Penis mit dem Auftragen von Salben oder Tinkturen. Schon gelesen? Darum solltest du das Kondom nach dem Sex sofort abziehen!