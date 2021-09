Blue’s Clue: Was macht Steven Burns heute?

Kennst du vielleicht noch die Serie „Blue’s Clues – Blau und schlau“? Das war einer der beliebtesten Kinderserien überhaupt. 2003 wurde sie in Deutschland das erste Mal ausgestrahlt. Steve Burns war der Moderator, der mit seinem Hund immer auf die verrücktesten Abenteuer ging. Doch was macht der Schauspieler eigentlich heute?

Damals gab es echt eine Menge guter Kinderserien, die noch so einfach produziert, aber dennoch so unterhaltend waren. Ein Beispiel ist „Blue’s Clues – Blau und schlau“. Das Konzept der Kinderserie war relativ einfach. Dennoch wurde sie zu einer echten Kultserie. Was wohl der Schauspieler von damals heute so macht?

Darum ging es in „Blue’s Clues – Blau und schlau“

Tanzen war in der Serie echt wichtig. So drehte Steve Burns immer richtig auf. Hauptsächlich ging es aber um drei Gegenstände, welche von dem blauen Hund „Blue“ mit einer Pfote markiert wurden. Natürlich waren es in jeder Folge immer unterschiedliche Dinge. So erlebte man immer die unterschiedlichsten Abenteuer. Die Aufgabe von Steve war es dann die Gegenstände zu finden. Wenn er etwas gefunden hatte, was mit einer Pfote markiert war, dann zeichnete er es in sein Notizbuch. Am Ende kombinierte er dann immer die drei Sachen und interpretierte daraus eine Botschaft, die ihm sein Hund mit den Sachen geben wollte.

Das macht der Moderator Steve Burns heute

Von 1996 bis 2002 moderierte er die Kinderserie „Blue's Clues – Blau und schlau". Das waren immerhin über 100 Folgen. Danach gab er aber bekamt, dass er die Rolle nicht weiter ausführen mag. Deshalb gab es dann ab 2003 einen Darstellerwechsel. Im Jahr 2004 hatte er dann einen Gastauftritt in „Law & Order" in drei Episoden. Danach wurde es relativ ruhig um ihn. 2006 sah man ihn noch in „Schattenbestie Incorporated". Drei Jahre später veröffentlichte er noch mit der Band „The Struggle" gemeinsam das Album „Deep Sea Recovery Efforts". Seitdem ist es sehr ruhig um ihn.