Bittere Klatsche: Katar verliert WM-Eröffnungsspiel gegen Ecuador

Mit der längsten Eröffnungszeremonie aller Zeiten startete die Fußball-WM in Katar. Das Spiel des Gastgebers war dafür dann eher durchwachsen. Denn Katar musste eine bittere Klatsche gegen Ecuador verkraften.

Diese WM geht bereits nach dem ersten Spiel in die Geschichte ein. Denn nicht nur im Vorfeld stand das Fußballturnier nicht nur in Kritik wie bisher kein anderes. Denn auch zum Eröffnungsspiel gab es eine absolute Premiere: Katar hat die erste Partie mit 2:0 gegen Ecuador verloren. Das hat es bisher noch nie gegeben, dass der Gastgeber in seinem ersten Spiel bei einer Fußball-WM eine Niederlage einstecken musste. Und dann gab es gleich noch eine Premiere: Zahlreiche Fans aus Katar haben während dem Spiel das Stadion verlassen.

Ecuador schoss das erste Tor bereits in der dritten Minute – dieses wurde aufgrund einer Abseitssituation nicht gezählt. Die zwei Treffer erzielte dann Enner Valencia in der 16. und 31. Minute – damit stand es 2:0 für Ecuador und ist damit auch das Endergebnis. Katar war von Anfang an in der Deffensive und konnte nur wenige Torchancen vorweisen. Der Gastgeber steht bei den kommenden zwei Spielen in der Vorrunde nun unter Druck.

Das Spiel sorgte auch im Netz für ordentlich Zündstoff. „Dieses Eröffnungsspiel wird wohl in die Geschichte eingehen als das langweiligste und teuerste aller Zeiten", schreibt ein User beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Wenn der letzte Jubel-Katari das Stadion verlassen hat, bekommen dann die armen Ecuador-Fans endlich Bier ausgeschenkt?", heißt es in einem anderen Kommentar.