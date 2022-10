Bis zu 25 Grad möglich: Der Goldene Oktober kommt!

Das Wochenende zeigt sich vor allem nass. Doch zum Wochenanfang wurde das Wetter wieder deutlich trockener und vor allem milder. Und so soll es auch erstmal bleiben: Uns steht wohl ein Goldener Oktober bevor! Denn laut Meteorologen sind in den kommenden Tagen warme Temperaturen von bis zu 25 Grad möglich.

In diesen Tagen können vor allem im Westen der Republik warme Werte von bis zu 25 Grad erreicht werden. Das wäre sogar nochmal ein Sommertag! Es wird also für die Verhältnisse in der Jahreszeit nochmal richtig mild. Bis zum Wochenende ist außerdem kaum Regen in Sicht – es bleibt insgesamt sehr trocken. Aber auch nach Sonntag deuten sich kaum nennenswerte Niederschläge an.

„Kaum zu glauben, aber nach dem nassen Wochenende kommt doch echt noch der goldene Oktober nach Deutschland. Allein durch die beiden Regentage am Samstag und Sonntag hat der Oktober sein Regensoll schon zu 30 Prozent erfüllt. Da kam eine Menge runter. In Südbayern fielen bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Unwetter durch den Starkregen gab es allerdings wie erwartet nicht. Der Erdboden konnte das ganze gut aufnehmen. In dieser Woche gibt es nun viel Sonnenschein. Doch morgens ist oft Nebel oder Dunst unterwegs. Da ist es nicht ganz so freundlich. Es dauert manchmal bis zum Mittag bis sich überall die Sonne durchsetzen kann“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

„Es bleibt mindestens bis zum Sonntag weitgehend trocken wie ein Blick auf die nachfolgende Wetterkarte zeigt. Der goldene Oktober ist also keine Eintagsfliege und wird einige Tage bleiben. Aber auch nächste Woche sieht es nicht wirklich nach viel Regen aus. Der goldene Oktober könnte somit also auch noch in die Verlängerung gehen“, so der Wetter-Experte weiter.

So geht es in den kommenden Tagen weiter