Bis 42 Grad möglich: Halb Europa brennt!

Das Thermometer schießt in die Höhe! In diesen Tagen steht uns eine extreme Hitzewelle bevor. In Deutschland sind bis zu 40 Grad möglich. Doch auch andere europäische Länder haben mit einer extremen Hitzewelle zu kämpfen.

Diese Hitzewelle hat es in sich! Vielerorts werden in Deutschland am Dienstag bis 38 Grad erwartet. In einigen Regionen sind sogar bis 40 oder 42 Grad möglich – das könnte für neue Hitzerekorde sorgen! Der Rekord in Deutschland liegt bei 41,9 Grad und wurde im Juli 2019 gemessen – dieser könnte möglicherweise überschritten werden.

Wird der Hitzerekord in Deutschland gebrochen?

„Beim Deutschen Wetterdienst ist aktuell (18. Juli 2022, 7 Uhr) allerdings noch keine Hitzewarnung zu sehen. Wir hoffen, dass das bald geändert wird. Man fragt sich auf was dort noch gewartet wird. Sämtliche andere europäischen Wetterdienste warnen die Bevölkerung bereits seit Tagen vor großer Hitze“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net. Die Hitzewelle in Deutschland erreicht wahrscheinlich am Dienstag seinen Höhepunkt – am Mittwoch und Donnerstag drohen teils heftige Gewitter, warm bleibt es aber dennoch. Die nächste Hitzewelle lauert bereits in der kommenden Woche – der Sommer im Juli scheint jetzt richtig aufzudrehen.

Zahlreiche Waldbrände in Europa

In anderen europäischen Ländern ist die Lage teilweise dramatisch. In Großbritannien wurde erstmals in der Geschichte des Landes die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. In Frankreich sind sogar bis 43 Grad drin, in Portugal und Spanien gilt die höchste Warnstufe vor Waldbränden. In den beiden Ländern gibt es schon mehrere hunderte Hitzetote. In Spanien sind derzeit um die 30 Waldbrände aktiv, in Portugal insgesamt 16. Südlich von Bordeaux am Bassin d’Arcachon in Frankreich sind um die 16.000 Hektar abgebrannt. Im Ort Teste-de-Buch gelangte das Feuer bis zum Atlantikstrand. Tausende Urlauber mussten aufgrund der Waldbrände ihre Unterkünfte verlassen.