Bis 20 Grad: Krasser Wetter-Wechsel steht bevor!

Schneeverwehungen, Schnee und Glatteis – dazu eine klirrende Kälte! So zeigte sich das Wetter in den vergangenen Tagen in Deutschland. Doch das ändert sich schon bald: Nun kommt der Mega-Frühling – und der hat sogar Werte von bis zu 20 Grad dabei.

Der Winter ist vorerst vorbei – in den kommenden Tagen wird es deutlich wärmer. Schon am Dienstag sind Temperaturen von bis zu 10 Grad im Westen drin – im Osten bleibt es mit 3 Grad dagegewn noch ziemlich kalt. Doch schon bald gehen die Temperaturen deutlich nach oben – sogar die 20 Grad-Marke könnte durchaus geknackt werden.

“Was für ein Wetterwechsel, einmal aus der sibirischen Kälte in den Frühling und vielleicht wieder zurück? Eines dürfte klar sein: Nach so einem krassen Temperaturanstieg kann auch immer wieder ein großer Fall kommen. Wir dürfen nicht vergessen, das wir erst Februar haben. Bis weit in den März hinein kann es immer noch Kaltlufteinbrüche geben. Trotzdem ist dieser krasse Wetterwechsel wirklich markant”, sagt Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber wetter.net.

20 Grad-Marke könnte geknackt werden

“Am Samstag gibt es dann ein Frühlingserwachen. Im Osten 10 bis 15 Grad, im Westen teilweise 17 oder 18 Grad. Selbst die 20-Grad-Marke könnte erreicht werden. Das ist für die aktuelle Jahreszeit wirklich sehr extrem. Besonders extrem ist dieser stramme Wetterwechsel. Eben noch sibirisch kalt, dann warm wie im Frühling. Wir erwarten sogar Sonnenschein am Samstag und Sonntag. Dadurch könnten sich die Werte noch etwas wärmer anfühlen als sie eigentlich sind”, so der Wetter-Experte weiter. Von Minus 20 Grad auf Plus 20 Grad – das ist wäre ein Temperaturunterschied von unglaublichen 40 Grad. Doch auch, wenn der Frühling nun zu uns kommt – Kälteeinbrüche kann es auch immer noch geben. Der Winter ist also noch nicht komplett abgeschrieben.

So geht es in den nächsten Tagen weiter

Dienstag: 4 bis 14 Grad, viele Wolken, kaum noch Regen

Mittwoch: 5 bis 12 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, trocken

Donnerstag: 6 bis 16 Grad, neben Sonne auch Wolken, kaum Regen

Freitag: 7 bis 13 Grad, Mix aus Sonne und Wolken

Samstag: 8 bis 17 Grad, oft freundlich und trocken

Sonntag: 12 bis 20 Grad, viel Sonnenschein und sehr warm

Montag: 12 bis 20 Grad, frühlingshaft warm und sonnig

Dienstag: 14 bis 21 Grad, oft Sonnenschein und trocken

Mittwoch: 14 bis 20 Grad, freundliches Wetter mit viel Sonnenschein

Donnerstag: 14 bis 20 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, trocken

Freitag: 14 bis 20 Grad, freundliches Frühlingswetter