Bin ich verliebt? Diese 10 Anzeichen sprechen dafür!

Auf Wolke sieben zu schweben, ist einfach ein wunderbares Gefühl. Und man will direkt die ganze Welt daran teilhaben, dass man wieder glücklich verliebt ist. Doch bist du wirklich verknallt? KUKKSI fasst zusammen, woran du erkennst, dass du wirklich verliebt bist.

Man lernt im Netz jemanden kennen und du kannst einfach nur an ihn denken. Doch bist du tatsäöchlich verknallt? Es gibt einige Erkennungszeichen, die dir verraten, dass du für die jeweilige Person möglicherweise mehr empfinden könntest.

Daran merkst du, dass du wirklich verliebt bist

Du vergisst zu essen

Liebe geht bekanntlicherweise durch den Magen! Und an dem Spruch ist sogar etwas dran: Verliebte vergessen öfter mal, zu essen. Vor lauter Verliebtheit kann dir sogar der Appetit vergehen.

Du stalkst ihn

Eigentlich kennst du seine ganzen Instagram-Bilder schon. Und dennoch musst du ihn immer wieder stalken unc checkst genau, wer ein Herzchen auf seine Schnappschüsse hinterlässt. Du bist eben extrem eifersüchtig!

Du kennst bereits die Namen seiner Freunde und Familienmitglieder

Klar, über die sozialen Netzwerken findet man so einiges über seinen Schwarm raus – auch, wer seine Familienmitglieder sind. Lass dir bloß nichts anmerken, dass du die Namen seiner Mama, Papa & Co. kennst – das könnte auf ihn ziemlich creepy wirken.

Du planst die Zukunft

Ihr habt euch gerade erst kennengelernt. Doch du planst die Zukunft? Du willst mit ihm zusammenziehen oder denkst sogar schon über eine Hochzeit nach? Wenn sich solche Gedanken in deinem Kopf abspielen, bist du einfach total verknallt.

Du bist eifersüchtig

Einer der wohl größten Anzeichen. Wenn du eifersüchtig auf ihn bist, dass er sich beispielsweise mit jemanden anderen trifft, ist das ein ganz klares Zeichen: Du bist eindeutig verliebt! Oder er war im Kino und du fragst sofort nach, mit wem er dort war und weshalb er dich nicht eingeladen hat.

Du bist glücklich

Deine besten Freunde und Familie sagt dir, dass du einfach total glücklich aussiehst. Kein Wunder: Du schwebst ja schließlich auch auf Wolke sieben!

Ganz viele Herzen

Wenn du ihm schreibst, schickst du ihm pausenlos Herzchen. Und in der Schule malst du sogar Herzchen, anstatt deinem Lehrer zuzuhören. Du musst einfach NUR noch an ihn denken!

Es gibt NUR noch das eine Thema

Deine BFF kann es nicht mehr hören. Doch du kannst einfach nicht anders und redest NUR noch von ihm, wie toll er doch ist. Puh! Aber da müssen deine Freundinnen eben durch – verliebt sein ist eben ein tolles Gefühl und erlebt man schließlich auch nicht alle Tage.

Du probierst viele Outfits aus

Du willst deinem Liebsten gefallen. Deshalb probierst du vor dem Spiegel ständig neue Outfits aus und verbringst teilweise Stunden damit.

Du schreibst mit ihm den ganzen Tag

Du ignorierst alle anderen, weil du gefühlt 24 Stunden am Tag NUR mit ihm schreibst oder telefonierst ganze Nächte mit ihm? Und du bist eingeschnappt, wenn er sich mal zwei Stunden bei dir nicht meldet? Dann empfindest du definitiv was für ihn! Schon gelesen? So gestehst du deinem Schwarm deine Liebe