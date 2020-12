Billie Eilish will sich von grünen Haaren trennen!

Billie Eilish kündigt eine neue Ära an – und zwar nicht nur musikalisch, sondern auch vom Look! Die Sängerin will sich nämlich von ihren gründen Haaren trennen. Das kündigte sie in einer Instagram-Story an.

Die Sängerin ist mega erfolgreich – mit Hits wie “Lovely”, “bad guy” und “ocean eyes” stürmt Billie Eilish die Charts. Zuletzt hat die Sängerin auch zahlreiche Preise abgeräumt. Die grünen Haare sind DAS Markenzeichen der Musikerin – doch ausgerechnet von diesen will sie sich trennen!

Billie Eilish will eine neue Frisur

Einige Fans haben sich über die Haarfarbe von Billie Eilish lustig gemacht. “Ich mache euch ein verdammtes Album”, kündigte sie scherzhaft in einer Instagram-Story an. „Ich werde es nicht herausbringen, wenn ihr euch weiter über meine Haare lustig macht”, meint die Interpretin. “Ich ändere [meine Haarfarbe], wenn die Doku rauskommt”, verriet sie dann. Und weiter: “Es wird das Ende einer Ära sein. Ich werde eine neue Ära einläuten”. Damit meinte sie auch ihren Look.

“The World’s A Little Blurry” erscheint im Februar

Ihre Dokumenation “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” erscheint erst am 26. Februar 2021 Apple TV+ – die Fans brauchen also noch etwas Geduld. Erst kürzlich gab es einen Trailer zu dem Film, welcher bereits einige Einblicke in das Leben der Künstlerin zeigt. In den vergangenen Monaten sah man Billie Eilish immer wieder mit ihrem Bruder und Co-Songwriter Finneas – da scheint wohl vielMaterial zusammen gekommen sein. “Ich habe eine Ankündigung zu machen, ich habe einiges zu veröffentlichen”, so die Sängerin. Mit 13 Jahren brachte die Sängerin den Song “Ocean Eyes”, welcher tausendfach geklickt wurde und ihr Durchbruch war. Seitdem hat sie eine steile Karriere hingelegt: Ihre Hits eroberten die Charts und räumte zahlreiche Preise ab – darunter auch fünf Grammys. Schon gelesen? Billie Eilish: Sie bringt eine eigene Doku raus!