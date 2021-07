Billie Eilish veröffentlicht neue Single „NDA“

Die Popsängerin Billie Eilish hat eine neue Single veröffentlicht. Doch für die meisten Fans dürfte der Song ein echter Schock gewesen sein. Immerhin soll bald das Album ,,Happer Than Ever“ kommen. Wie der Name schon andeutet, dürfte es ein Album mit guter Stimmung geben. Die Single dagegen ist das komplette Gegenteil.

Diese Single dürfte für die meisten Fans ein echter Schock sein. Die Beauty zeigt nämlich eine Seite, mit der die meisten gar nicht gerechnet haben.

Bald kommt zweites Album

Das neue Album ,,Happier Than Ever“ soll am 30. Juli erscheinen. Das Cover zeigt die Künstlerin in hellen, goldenen Farben. Der Albumname verspricht ein Album, die für gute Laune sorgt und einem Kraft gibt. Nachdem der Song ,,Your Power“ herauskam, welcher auch etwas düster daherkam, wurde ,,Lost Cause“ veröffentlicht. Ein Song bei dem man Billie Eilish sogar mal richtig lachen sieht. Man dachte schon, dass jetzt nur noch Gute-Laune-Songs kommen. Immerhin sind es nur noch drei Wochen bis zum Album. Doch der Song ,,NDA“, welchen sie nun veröffentlichte, war ein Schock für viele Fans.

Song NDA schockt Fans

Das Musikvideo ist sehr düster gehalten. Ab und zu sieht man Menschen hinter hier. Ganz allein läuft die Beauty einen Highway entlang. Sie fängt an zu weinen und bricht am Ende zusammen. Ein Song, der für viele Fans harter Tobak ist. Das Lied wurde nämlich schon jetzt bei Twitter heiß diskutiert. Viele haben gar nicht mit so einem dunklen Song gerechnet. „NDA" bedeutet nämlich übersetzt Verschwiegenheitserklärung. In dem Song spricht sie über die Schattenseite des Ruhms, über die Bodyguards, die sie immer braucht und sogar einen Stalker.