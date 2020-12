Billie Eilish: Komplette Welttournee gestrichen!

Für Billie Eilish war die Entscheidung ganz sicher nicht einfach! Der Pop-Star hatte seine Welttournee erst verschoben, aber wegen der Corona-Pandemie nun komplett gestrichen. Das verkündete die Sängerin jetzt selbst in einem Statement.

Fans müssen ganz stark sein: Es wird zunächst keine Welttournee von Billie Eilish geben! Die Tour “Where Do We Go?” sollte sechs Monate gehen und hatte sie im Herbst 2019 angekündigt. Im Juli 2020 sollten dann auch zwei Shows in Deutschland stattfinden. Im März kam dann die Corona-Pandemie – alle Künstler mussten dann ihre Auftritte absagen. Zunächst hatte Billie Eilish die Welttournee dann verschoben, aber jetzt fällt sie wohl komplett aus.

Billie Eilish sagt wegen Corona ihre Tour ab

“Ich wünschte, ich hätte euch in diesem Jahr auf Tour treffen können. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich es vermisst habe, für euch zu performen und auf der Bühne zu stehen. Wir haben so viele Szenarios wie möglich durchgespielt, aber keines davon ist möglich”, schrieb Billie Eilish beim Kurznachrichtendienst Twitter. “Ich liebe euch so sehr. Passt auf euch auf, trinkt viel Wasser und tragt eine Maske”, schrieb die Sängerin weiter.

Fans sollen ihr Geld schnell erstattet bekommen. “Ich weiß, viele von euch würden lieber ihre Tickets und VIP-Pässe behalten, aber das Beste in der Situation ist, euch allen so schnell wie möglich das Geld zurückzugeben”, verspricht Billie Eilish. Für die Sängerin war das nicht einfach – aber es gibt auch erfreuliche Nachrichten für den Popstar: Sie ist die meistgehörte Musikerin auf Spotify! Ihre Songs wurden unglaubliche 8,2 Milliarden Mal gehört – ganz vorne dabei ist “Bad Guy”. Schon gelesen? Billie Eilish: Therapie wegen Justin Bieber?