Billie Eilish: In ihrem Elternhaus wurde eingebrochen!

Billie Eilish ist aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken und feierte einen Mega-Hit nach dem anderen. Doch jetzt gibt es eine krasse Schocknachricht rund um ihre Familie: In ihrem Elternhaus wurde eingebrochen.

Die 21-Jährige zählt zu DEN erfolgreichsten Künstlerinnen überhaupt und feierte große Erfolge. Schon im jungen Teeniealter startete Billie Eilish voll durch. Mit dem Song „Ocean Eyes“ feierte die Sängerin ihren absoluten Durchbruch. Ihr älterer Bruder Finneas O’Connell unterstütze sie damals dabei, die Musikkarrriere voranzutreiben.

Tatverdächtiger ist in Gewahrsam

Doch jetzt gibt es einen heftigen Schicksalsschlag für die Familie von Billie Eilish! Denn in ihrem Elternhaus wurde eingebrochen, wie mehrere Medien berichten. Laut des LAPD gab es am Donnerstagabend einen Anruf, dass ein Mann mit dunkler Kleidung über den Zaun gesprungen sei, wie Evening Standard berichtet. Unklar ist, ob sich die Familienmitglieder von Billie Eilish in dem Gebäude befanden. Der Tatverdächtige wurde mittlerweile festgenommen.

Billie Eilish gab private Einblicke in das Haus

Ihre Eltern Maggie und Patrick sowie Billie und ihr Bruder wohnten damals in dem Haus in Los Angeles. „Wir haben dieses Album in unserem Schlafzimmer aufgenommen, in dem wir aufgewachsen sind“, verriet die Sängerin in der Doku „The World’s A Little Blurry“ und gewährte ihrer Community private Einblicke in das Haus und zeigte unter anderem ihr Kinderzimmer. Dort ist das Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ entstanden. Schon gelesen? Billie Eilish: Pornos haben ihren Kopf zerstört