Bill Kaulitz: Zoff hinter den The Voice of Germany-Kulissen!

In der neuen Staffel von „The Voice of Germany“ wird wieder nach den besten Sängerinnen und Sängern gesucht. Hinter den Kulissen der Show ging es aber wohl nicht immer harmonisch zu. Den Neu-Juror Bill Kaulitz hat ausgeplaudert, dass er mit einem anderen Coach aneinandergeraten ist.

Bill Kaulitz gerät mit Jury-Kollegen aneinander

In seinem Podcast „Kaulitz Hills“, den er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz führt, hat Bill verraten: „Ich habe mich angegriffen gefühlt. Ich habe mich gezofft. Ich gebe es jetzt einfach zu – es ist so: Wir haben uns gestritten. Ich habe es sehr persönlich genommen und bin ein bisschen ausgerastet.“ Bill Kaulitz ist jedoch nicht näher eingegangen, was genau passiert ist oder mit welchem Coach er aneinandergeraten ist.

Tom Kaulitz konnte den Ausraster von Bill wohl nicht ganz nachvollziehen und sprach von einer „unangenehmen" Situation. „Erstens habe ich die anderen Coaches ja wahnsinnig lieb, das weißt du ja, und zweitens dachte ich mir ‚Komm, ist jetzt auch egal'", erklärt Tom Kaulitz in dem Podcast. Mittlerweile sind die Fronten aber nicht mehr verhärtet, denn Bill Kaulitz habe sich mit seinem Jury-Kollegen wieder vertragen: „Ich bin auch kein nachtragender Typ. Man muss es auch mal gut sein lassen, irgendwann."