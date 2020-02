Big Brother 2020: Steht die Show vor dem Aus?

Es sollte ein riesiges TV-Comeback werden. Doch die Quoten bei „Big Brother“ sind bisher eher enttäuschend. Zieht SAT.1 daraus nun Konsequenzen? Wird die Show möglicherweise sogar schon eingestellt?

Das hat sich SAT.1 sicher ganz anders vorgestellt. Bisher kann „Big Brother“ noch nicht bei den Zuschauern punkten. Zwar liegen die Quoten teilweise etwas höher als bei den früheren Sendungen auf dem 19 Uhr-Sendeplatz – dennoch dürfte sich der Sender weitaus mehr erhofft haben.

Die Quoten sind bisher eher mittelmäßig

Die Show erreichte am Freitag um 19 Uhr nur einen Marktanteil von 5,7 Prozent in der Zielgruppe, wie DWDL berichtet – das entspricht gerade mal 740.000 Zuschauer. In der zweiten Woche war nur ein Marktanteil von durchschnittlich 6,4 Prozent drin – das ist rund ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche.

SAT.1 hält an „Big Brother“fest

Das TV-Experiment ist auf 100 Tage angesetzt. SAT.1 will trotz der nicht berauschenden Quoten an der Show festhalten. „Das Experiment ‚Big Brother‘ 2020 ist auf 100 Tage angesetzt, und dieser Zeitraum bietet ein hohes Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns auf die weiteren Entwicklungen in Glas- und Blockhaus“, erklärte ein Sendersprecher laut spot on news. Und wer weiß: Vielleicht steigt im Laufe der Zeit ja tatsächlich noch das Zuschauerinteresse.

Erste Staffel lief im Jahr 2000

„Big Brother“ gehört zu den bekanntesten Reality-Formaten in Deutschland. Die erste Staffel lief damals im Jahr 2000 – durch die Show wurden Kandidaten wie Jürgen Milski oder Zlatko Trpkovski zum Star. Früher lief die Show bei RTLZWEI – einige Jahre später versuchte sich sixx ein Comeback. Seitdem gab es keine weitere Normalo-Staffel – bis jetzt. Denn nun versucht SAT.1 sein Glück. Übrigens: Auch in diesem Jahr soll es wieder eine Staffel von „Promi Big Brother“ geben. SAT.1 zeigt „Big Brother“ täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? John Milz: Was macht der Big Brother-Gewinner heute?