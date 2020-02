Big Brother 2020: Kandidat Mac drehte Pornos!

Nun gibt es schon wieder Wirbel um einen „Big Brother„-Kandidat! Nach dem Inzest-Skandal um Cathleen soll Kandidat früher mal Pornos gedreht haben. Ein Sex-Filmchen soll sogar im Internet kursieren.

Die Kandidaten bei „Big Brother“ werden in zwei Häusern rund um die Uhr von Kameras überwacht und sind von der Außenwelt abgeschnitten. Über einige Teilnehmer kommen immer mehr pikante Details ans Licht – so auch bei Mac Laryea. Denn wie nun enthüllt wurde, spielte er mal in einem Porno mit.

Mac spielte in Sex-Film mit

In dem Film „Pimmel Bingo 10“ vergnügt sich Mac mit mehreren Girls. Dort sieht man den Hottie auch komplett nackt! Die Verantwortlichen wussten von seiner Porno-Vergangenheit. „Er ist uns gegenüber offen damit umgegangen“, erzählte eine Produktionssprecherin in der Bild-Zeitung.

Es waren schon einige Pornostars bei „Big Brother“

Der Einzug war dennoch kein Problem – es waren schließlich auch schon andere Pornostars in dem bekannten TV-Container. So nahmen bereits Porno Klaus, Annina Ucatis oder die mittlerweile verstorbene Sexy Cora bei „Big Brother“ teil. Und teilweise wurde es in der TV-Show sogar richtig heiß und es gab ein Schäferstündchen. Und auch Katja Krasavice legte bei „Promi Big Brother“ bereits Hand an. Ob auch Mac seine Fähigkeiten als Pornostar in der Show unter Beweis stellen wird? Das wird wohl die Zeit zeigen… SAT.1 zeigt „Big Brother“ täglich um 19 Uhr. Mehr News zu „Big Brother“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.