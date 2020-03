Big Brother 2020: Hat Menowin Fröhlich einen Promi-Vorteil?

Das ist eine echte TV-Überraschung: Menowin Fröhlich zieht ins Haus von „Big Brother„. Der Sänger war schon in mehreren TV-Formaten zu sehen – doch hat er dadurch einen Vorteil? KUKKSI hat bei ihm nachgefragt.

In SAT.1 startete vor wenigen Wochen eine Normalo-Staffel von „Big Brother“. Mit Menowin Fröhlich zieht nun ein bekanntes Gesicht ins Haus – Reality-TV-Erfahrung hat der DSDS-Zweite bereits. Doch hat er dadurch einen Vorteil?

Hat Menowin Fröhlich einen Vorteil?

„Bei so einer Geschichte bringt einem die Erfahrung gar nichts. Ich bin vor der Kamera immer so, wie ich auch wirklich bin. Ich glaube, es ist eher fast ein Nachteil, wenn man bei ‚Promi Big Brother‚ oder anderen Formaten war, weil die Leute dann meinen, ich war dort ja schon mal“, sagt Menowin Fröhlich im exklusiven Interview mit KUKKSI.Und in der Show gibt es noch eine Besonderheit: Bei „Big Brother“ wird man als Mensch bewertet – da sei es egal, in wie vielen Formaten man davor teilgenommen hat.

So gehen seine Ehefrau und Kids damit um

Menowin Fröhlich freut sich über die Herausforderung – aber er wird auch seine Ehefrau Senay Ak und seine Kids vermissen. „Ich werde sie auf jeden Fall vermissen und sie unterstützt mich in dem, was sie tut. Sie ist damit ganz cool“, erzählt der Sänger. „Meine Kinder sind derzeit total aufgeregt, weil der Daddy wieder im Fernsehen ist und das auch über einen längeren Zeitraum“, verriet Menowin Fröhlich weiter. SAT.1 zeigt „Big Brother“ täglich um 19 Uhr.