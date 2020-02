Big Brother 2020: Die ersten Bilder aus dem Haus!

Bei SAT.1 steht die neue Staffel von „Big Brother“ in den Startlöchern. Die 14 Kandidaten werden ganze 100 Tage in dem TV-Knast wohnen. In der Normalo-Staffel wird es viele Neuerungen geben. Nun wurden auch die ersten Bilder aus dem Haus veröffentlicht.

Es wird in der neuen Staffel nicht nur ein Container, sondern gleich zwei Häuser geben. Demnach gibt es ein Luxusquartier mit stolzen 200 Quadratmetern – inklusive Pool, Jucuzzi und Grünfläche. Und dann gibt es noch ein rustikalen Gartenhaus mit „nur“ 90 Quadratmetern, wo ein Hühnerstall dazu gehört. Während die einen Kandidaten also im Luxus leben, müssen sich die anderen eher mit weniger zufrieden geben – das könnte für ordentlich Zündstoff sorgen.

Zwei verschiedene Bereiche

Futuristisches Glashaus oder digitaler Detox im Blockhaus? Wo wohnt es sich besser und welche Wirkung hat das entsprechende Umfeld auf einen Menschen? Diesen Fragen gehen die 14 Bewohner von „Big Brother“ auf den Grund.

Das Glashaus

Im futuristisch anmutenden Glashaus wirkt das Leben auf den ersten Blick luxuriös und sorglos. Technische Raffinessen und Gadgets erleichtern den Alltag der Bewohner. Aber: Im Glashaus sind die Bewohner auch dem permanenten und teils gnadenlosen Feedback der Zuschauer ausgesetzt!

Innenfläche: 198 m²

198 m² Außenfläche: 201 m²

201 m² Gesamtfläche: 399 m²

Das Blockhaus

„Back to the Roots“, so könnte man das Motto des Blockhauses beschreiben. Zwar ist hier deutlich mehr Teamarbeit gefragt, um einen komfortablen Lebensstandard zu halten, jedoch werden die Bewohner des Blockhauses nicht unmittelbar mit dem Feedback der Zuschauer konfrontiert.

Innenfläche: 90 m²

90 m² Außenfläche: 175 m²

175 m² Gesamtfläche: 265 m²

Zuschauer stimmen in App ab

Die Zuschauer können über die Kandidaten in einer App abstimmen, wo man 1 bis 5 Sterne vergeben können. Die Teilnehmer mit den dem besten Wert sind vor der Nominierung geschützt. Die neue Staffel von „Big Brother“ startet am 10. Februar um 20:15 Uhr. Die regulären Folgen werden dann täglich um 19 Uhr gezeigt. Schon gelesen? Big Brother 2020: Das sind die 14 Kandidaten!