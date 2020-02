Big Brother 2020: Das sind die 14 Kandidaten!

Rund 14.000 Bewerber waren bereit, sich dem Experiment „Big Brother“ zu stellen. Die Normalo-Staffel startet am 10. Februar 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1. Doch wer kann die Zuschauer überzeugen?

14 von ihnen haben es in die Show geschafft, müssen sich in Glashaus und Blockhaus behaupten und sich der Frage stellen: „Was ist ein Mensch wert?“ Wer wird zum Liebling der Zuschauer und wen trifft ein Shitstorm? KUKKSI stellt euch die 14 Kandidaten vor.

Das sind die Kandidaten bei Big Brother

Gina (19)

Beruf: Kellnerin

Bundesland: Bayern

Beziehungsstatus: single

Hip, schrill und irgendwie auch süß ist die 19-jährige Gina. Für ihr Alter hat die Bayerin eine starke Persönlichkeit. Zu stark für ein harmonisches Zusammenleben mit den anderen Bewohnern? Mit 18 hat sie die Schule abgebrochen, warnt aber selbst davor, sie zu unterschätzen … Gina streckt ihre Fühler in alle Richtungen aus: „Im Moment bin ich bisexuell!“ Sie verliebt sich schnell, vor allem wenn sie viel Zeit mit Menschen verbringt. Bringt ihr viel Spektakel auch viele Sterne?

Cedric (26)

Beruf: Sicherheitsdienst-Mitarbeiter

Bundesland: Rheinland-Pfalz

Beziehungsstatus: single

Cedric definiert sich über seinen Körper, beruflich wie privat. Seine Fitness wollte er als angehender Bundespolizist voll ausspielen, doch eine Woche vor Ausbildungsende war Schluss für den 26-Jährigen. Will er sich durch „Big Brother“ neue Karrieremöglichkeiten eröffnen? Nachdem er bei der Bundespolizei seine „Klappe nicht halten“ konnte, musste sich der Pfälzer nach einer neuen Berufung mit Körpereinsatz umsehen: Sicherheitsdienst-Mitarbeiter. Der ideale Job, um hemmungslos zu flirten! Cedric genießt sein Single-Dasein und lässt nichts anbrennen. Auch im „Big Brother“-Haus? Schließlich strotzt der 26-Jährige vor Selbstbewusstsein und spielt gern das Alpha-Männchen. Wie bewerten die Zuschauer seine Art? Entertaining oder zu sehr Macho?

Cathleen (38)

Beruf: Ambulante Pflegekraft

Bundesland: Baden-Württemberg

Beziehungsstatus: vergeben

Cathleen braucht immer Action und plappert unentwegt. Ausgerechnet so jemand soll 100 Tage in einem Haus verharren? Eine unzumutbare Mitbewohnerin für die anderen Kandidaten? Womöglich das Gegenteil! Denn die 38-jährige Pflegekraft ist kein „typisches Mädchen“. Zickereien sind so gar nicht ihr Ding und eigentlich hängt sie viel lieber mit Männern ab. Dabei sieht sie sich auch gern mal in der Rolle der „sexy Prinzessin“. Doch wirkt sie durch ihre tollpatschige Art anziehend auf die Männer im Haus? Immerhin hat Cathleen kein Problem damit, die Hüllen fallen zu lassen. Schließlich sollten auch andere ihren durchaus etwas gepimpten Körper bestaunen dürfen. Wie viele Sterne erhält Cathleen dafür?

Denny (32)

Beruf: Boxer

Bundesland: Brandenburg

Beziehungsstatus: single

Denny macht mit seinen Muskeln und Tattoos auf harte Schale, doch dahinter verbirgt sich ein weicher Kern. Der 32-Jährige hat Überraschungspotenzial, denn er ist redegewandt und sozial. Der einschüchternd wirkende Boxer hilft regelmäßig ehrenamtlich auf der Kinderkrebsstation in einem Krankenhaus. Kein Wunder, dass ihm gemeinsames Lachen und Teamgeist besonders wichtig sind. Der perfekte Vermittler im „Big Brother“-Haus? Kann der Brandenburger das Herz der Zuschauer erobern?

Maria (35)

Beruf: Kundenberaterin

Bundesland: Dreieich

Beziehungsstatus: single

Maria wirkt wie eine Sexbombe und tatsächlich scheint sie in dieser Rolle voll aufzugehen. Kochen und Putzen sind ihre große Leidenschaft, wodurch sie sich wohl auch im Haus einige Freunde machen wird. Doch reicht es ihr, die heiße Hausfrau zu geben? Immerhin spielt die 35-jährige alleinerziehende Mutter gern – und zwar nicht nur mit ihren Reizen! Auch Männer wickelt sie gekonnt um den Finger. Durchschauen die Männer im Haus ihre Tricks oder verfällt der ein oder andere der hübschen Kundenberaterin? Sammelt Maria auf diese Weise ordentlich Sterne?

Mac (33)

Beruf: Marketing-Manager

Bundesland: Wien (Österreich)

Beziehungsstatus: single

Mit seinen 1,97 m Körpergröße, dem breiten Grinsen und dem Wiener Dialekt ist es Mac gewohnt, automatisch im Mittelpunkt zu stehen. Wird er diese Aufmerksamkeit auch bei „Big Brother“ einfordern? Denn der 33-Jährige ist gern das Alphatier – auch auf Social Media. Seine Follower hält er mit Instagram-Stories bei Laune, die sich meist um seine unzähligen Dates drehen. Der Marketing-Manager ist Single und ein echter Frauenheld. Können sich die Frauen im „Big Brother“-Haus seinem Bann entziehen? Was denken die Zuschauer über Mac?

Rebecca (21)

Beruf: Studentin

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Beziehungsstatus: single

Rebecca ist eine ungebundene Weltenbummlerin, die ihren Lebensstil gern und ausgiebig mitteilt. Entpuppt sie sich als Nervensäge im Haus? Oder schürt sie Neid? Schließlich hat die 21-Jährige mit ihren jungen Jahren schon 23 Länder bereist und wagt bei „Big Brother“ nun das andere Extrem: 100 Tage an einem Fleck mit denselben 13 Menschen. Die Studentin möchte für ein humorvolles Miteinander im Haus sorgen, indem sie sich gern auch mal selbst auf den Arm nimmt. Doch auf dem falschen Fuß dürfen sie die anderen nicht erwischen, denn so gut sie austeilen kann, so schlecht kann Rebecca einstecken. Wird die umtriebige Studentin damit zur Zielscheibe im „Big Brother“-Haus? Und zu der der Zuschauer?

Pat (30)

Beruf: Trauredner

Bundesland: Niedersachsen

Beziehungsstatus: vergeben

„Big Brother machte mich schwul“, behauptet der 30-jährige Pat. Durch Bewohner Walter aus der zweiten Staffel wurde ihm bewusst, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt. Der Niedersachse hat keine Scheu davor, über Tabu-Themen zu sprechen, doch Kritik zu äußern fällt ihm schwer. Fluch oder Segen bei „Big Brother“? Der 30-jährige Trauredner steht offen zu seinem lückenhaften Allgemeinwissen, ist dafür umso stolzer auf seine soziale Intelligenz. Denn angeblich hat er eine besonders lange „Zündschnur“. Wenn die aber mal abgebrannt ist, dann streicht er die entsprechende Person rigoros aus seinem Leben. Eine problematische Einstellung für das Zusammenleben im Haus? Bescheren Pat diese Werte einen Sternenregen?

Michelle (26)

Beruf: Altenpflegerin

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Beziehungsstatus: single

Selbstbewusst, optimistisch und mutig wirkt Michelle auf den ersten Blick. Dabei sucht die 26-Jährige nach ständiger Bestätigung. Auch von den anderen „Big Brother“-Kandidaten? Immerhin hat sie die doppelte Auswahl, denn die Altenpflegerin ist bisexuell. Aktuell fühlt sie sich jedoch mehr zu Männern hingezogen. Wird ihr sexueller Wankelmut zu Problemen im Haus führen? Denn die Westfälin ist geprägt: Drei Jahre lang wurde sie von ihrer 13 Jahre älteren Lebensgefährtin belogen und betrogen. Ihre gutmütige Art hat die 26-Jährige dadurch nicht verloren und scheint jeden zu lieben. Vergisst sie dabei, dass nicht jeder auch sie liebt? Und wie kommt ihre offene Art bei den Zuschauern an?

Philipp (30)

Beruf: Eventmanager

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Beziehungsstatus: single

Seit 15 Jahren ist Phillipp auf dem Footballplatz daheim und liefert als Back Defense voll ab. Auch beruflich läuft es bei dem selbstständigen Eventmanager, dennoch ist ihm Eitelkeit ein Fremdwort. Wird er dadurch zum beneideten Sunnyboy? Der 30-Jährige beschreibt sich als besserwisserisch, ordnungsliebend und kann mit Negativität nichts anfangen. Seine Einstellung gegenüber seinen Mitbewohnern ist eindeutig: „Alle Menschen sind bedingungslos gleich.“ Der Single hat sein Leben allein perfekt im Griff. Deshalb sucht er erstmal noch das große Abenteuer, bevor er sich auf eine Frau einlassen und die Familienplanung anpacken will. Findet er im „Big Brother“-Haus eine Gleichgesinnte? Feiern die Zuschauer den Strahlemann oder missfällt ihnen Philipps Perfektionismus?

Vanessa (26)

Beruf: Verkäuferin und Barkeeperin

Bundesland: Schleswig-Holstein

Beziehungsstatus: single

Unermüdlich verdient sich Vanessa als Verkäuferin und am Wochenende als Barkeeperin ihren Lebensunterhalt. Dennoch ist die Halbnigerianerin ein wahrer Sonnenschein: „Ich habe eigentlich nie schlechte Laune. Oft kommen die Leute zu mir, wenn sie schlechte Laune haben, damit ich sie aufheitere.“ Sind ihr damit Freunde im Haus bereits garantiert? Doch mit ihrer chaotischen Art und dem Hang zur Unordentlichkeit könnte Vanessa auf Widerstände treffen. Immerhin fällt es ihr nicht schwer, sich direkt und selbstironisch gegenüber Kritikern zu behaupten. Doch was passiert, wenn sie ihre Meinung bei „Big Brother“ nicht durchsetzen kann? Wie viele Sterne gibt es für den Sonnenschein?

René (44)

Beruf: Kung Fu-Lehrer und Gesundheitscoach

Bundesland: Bayern

Beziehungsstatus: vergeben

René behauptet von sich, in seiner Mitte angekommen zu sein und durch Meditation zu Selbsterkenntnis gefunden zu haben. Angeblich schaut der 44-Jährige direkt in die Seele anderer Menschen. Auch in die der anderen Bewohner? Denn der Bayer versteht es als seinen Auftrag, Menschen dabei zu helfen, sich selbst zu finden. Der Gesundheitscoach ist es gewohnt, positive Aufmerksamkeit geschenkt zu bekommen. Auch wenn René behauptet, humorvoll zu sein, nimmt er seine Lebensweise sehr ernst. Wird der spirituelle Kung Fu-Lehrer durch seine spezielle Art zum Außenseiter? Oder schätzen die Zuschauer seinen alternativen Stil?

Mareike (37)

Beruf: Tauchlehrerin

Bundesland: Gran Canaria (Spanien)

Beziehungsstatus: single

Für Mareike sind Ruhe und Entspannung Fremdwörter. Die 37-Jährige ist ein ausgewanderter Workaholic und arbeitet in ihrer neuen Heimat Spanien rund um die Uhr. Wie soll sie es die 100 Tage bei „Big Brother“ aushalten? Für potenzielle Partner ist ihr Lifestyle unerträglich – wie wird das erst für die anderen Bewohner im Haus? Dabei wünscht sich die taffe Wahlspanierin insgeheim eine starke Schulter zum Anlehnen. Mit offensiven Flirtattacken möchte sie diesen Traum verwirklichen. Ist ihr Traummann vielleicht bei „Big Brother“ dabei? Und wie reagieren die Zuschauer auf die dominante Tauchlehrerin?

Tim (21)

Beruf: Student

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Beziehungsstatus: vergeben

Tim ist trotz seines zarten Alters von 21 Jahren alles andere als unbeschwert: Der Student zweifelt regelmäßig an sich und seinem Weg. Er besitzt die Fähigkeit, unangenehme Wahrheiten differenziert auszusprechen. So auch die Tatsache, dass ihn sein Studium nicht erfüllt. Wird Tim die Erfahrung bei „Big Brother“ in eine neue Richtung lenken? Wie reagieren die anderen Bewohner auf den verpeilt-tollpatschigen 21-Jährigen? Wie bewerten die Zuschauer Tims nachdenklichen Charakter?

Die neue Staffel von „Big Brother“ startet am 10. Februar 2020 um 20:15 Uhr in SAT.1.