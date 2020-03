Big Brother 2020: Das sagt Senay Ak zum Einzug von Menowin Fröhlich!

Menowin Fröhlich nahm mit Senay Ak im „Sommerhaus der Stars“ teil. Nun zieht der Sänger ins Haus von „Big Brother„. Doch was sagt eigentlich seine Ehefrau dazu? KUKKSI hat bei dem ehemaligen DSDS-Star nachgefragt.

Im „Sommerhaus der Stars“ konnten Menowin Fröhlich und Senay Ak bei den Zuschauern auf ganzer Linie punkten. Nun zieht der Sänger ins Haus von „Big Brother“ und will die Staffel ordentlich aufmischen. Doch was sagt eigentlich seine Ehefrau Senay Ak dazu?

Menowin Fröhlich wird Senay vermissen

„Ich werde sie auf jeden Fall vermissen und sie unterstützt mich in dem, was sie tut, in dem sie da ist. Sie ist damit ganz cool“, erzählt Menowin Fröhlich im exklusiven Interview mit KUKKSI. Senay steht also voll und ganz hinter ihrem Liebling und freut sich, dass er an der Show teilnimmt – aber auch sie wird ihn natürlich total vermissen.

Das sagen seine Kinder zur BB-Teilnahme

Menowin Fröhlich hat insgesamt 5 Kinder – aber was sagen seine Kids eigentlich dazu? „Meine Kinder sind derzeit total aufgeregt. , weil der Daddy wieder im Fernsehen ist und das auch über einen längeren Zeitraum. ‚Promi Big Brother‚ ging damals nur 16 Tage. Wenn man jetzt ins Finale kommen sollte, sind das aber schon zwei Monate. Solange hat man mich im Fernsehen selten gesehen“, so der Sänger. Zwar war er auch mehrere Monate damals bei DSDS zu sehen – doch im Vergleich zu „Big Brother“ gibt es einen Unterschied: Die SAT.1-Show läuft täglich im Fernsehen.

Der Sänger zieht am Montag bei „Big Brother“ ein

Menowin Fröhlich und Senay Ak haben am 9. September 2019 geheiratet. „Leute, heute ist der Tag der Tage. Oh mein Gott, ich heirate heute. Das ist ein unfassbares Gefühl“, schrieb er damals bei Instagram. Menowin Fröhlich wird am Montag in der Entscheidungs-Show ins Haus einziehen. Wie da wohl die anderen Kandidaten reagieren werden? SAT.1 zeigt „Big Brother“ täglich um 19 Uhr.