Big Brother 2020: Cedric ist der Gewinner!

100 Tage, 18 Bewohner und mehr als 20 Millionen Bewertungen in der SAT.1-App. Seit dem 10. Februar lebten Gina, Rebecca, Vanessa, Cedric, Pat und Philipp beim großen Bruder. Jochen Schropp hat in „Big Brother – Das Finale“ verkündet, wer als Letzter und damit als Sieger das Glashaus verlässt und mit 100.000 Euro in der Tasche nach Hause fährt.

Das waren die Finalisten

Gina (20), Kellnerin aus Würzburg

Jüngste Bewohnerin und Nesthäkchen der „Big Brother“-WG. Sie feierte ihren 20. Geburtstag im Glashaus mit einem rauschenden Fest. Objekt der Begierde von Tim und Cedric, küsste hinter verschlossenen Türen aber nur Michelle und Vanessa. Rangierte sie zu Beginn der Staffel noch auf dem letzten Platz des Beliebtheitsrankings in der SAT.1-App, mauserte sich Gina in der Zwischenzeit zur beliebtesten Bewohnerin.

Rebecca (21), Studentin aus Soest

Alle sind sich einig: Keiner lebt „Big Brother“ so wie sie. Ehrgeizig und kämpferisch bei allen Spielen und nicht zuletzt deswegen die Gewinnerin des goldenen Finaltickets, das sie vor allen anderen ins Finale brachte. War wegen ihres Ehrgeizes sowie ihrer fröhlichen und optimistischen Art bei ihren Mitbewohnern mal mehr und mal weniger beliebt, und brachte damit zwischenzeitlich vor allem Vanessa auf die Palme.

Vanessa (26), Verkäuferin und Barkeeperin aus Flensburg

Lästerschwester und Best Buddy von Pat und mit ihm gemeinsam das selbsternannte Dreamteam „Patessa“. Spielt gerne Streiche und erschreckte unter anderem Tim unter der Blockhaus-Dusche so sehr, dass dieser zusammenbrach – und mit ihm vor Lachen auch Vanessa.

Cedric (26), Sicherheitsdienst-Mitarbeiter aus Mainz

Fitness-Fan, Kalorienzähler und „Saubermann“ mit ausgeprägtem Putzfimmel. Machte sich mit seiner Nominierungsstrategie Feinde im Glas- und Blockhaus, brachte seine Mitbewohner aber als Meerjungfrau oder mit aufgepinseltem Bikinioberteil genauso oft zum Lachen. Aus seinem Interesse an Gina machte Cedric zwar kein Geheimnis, konnte mit plumpen Sprüchen allerdings nicht bei ihr landen.

Pat (30), Trauredner aus Uetze

Lästerschwester und Best Buddy von Vanessa und mit ihr gemeinsam das selbsternannte Dreamteam „Patessa“. Vergoss viele Tränen, weil er seinen Lebensgefährten Sebastian so sehr vermisste und verkündete während seiner Zeit im Haus, dass er bereit für die Ehe mit seinem Liebsten ist. Trotz seiner Läster-Leidenschaft bei seinen Mitbewohnern als einfühlsamer Gesprächspartner beliebt und ein Mann der klaren Worte, der sich beim großen Streit mit Michelle auch nicht vor einer offenen Konfrontation scheute.

Philipp (30), Eventmanager aus Düsseldorf

Philipp begab sich zwischen die Kuschelfronten: Teilte sich als Lieblingskuschelpartner zunächst mit Michelle im Glashaus ein Einzelbett, später mit Rebecca im Blockhaus die Hollywoodschaukel. Das sorgte für Zoff und dem Bruch mit Michelle! Kocht gerne und viel, für sich und seine Mitbewohner, und überraschte dabei auch mit ungewöhnlichen kulinarischen Kreationen.

Wer ist der Gewinner?

Vanessa und Philipp mussten im Finale als Erstes die Show verlassen. Den vierten Platz belegte Rebecca und auch für Pat hat es nicht für den Sieg gereicht, welcher sich den dritten Platz holte. Gina kam auf die zweite Position. Cedric hat die diesjährige Staffel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!