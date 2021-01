BibisBeautyPalace: Sie wollte eine schimmlige Handyhülle verkaufen!

Bianca Claßen aka BibisBeautyPalace ist immer für eine Überraschung gut. So verkaufte die zweifache Mama und Influencerin eine vergoldete, aber verschimmelte Handyhülle von Julian. Die beiden erstellten ein Verkaufangebot bei eBay. Kurze Zeit später stand da eine Summe von mehr als 130.000€!

BibisBeautyPalace veröffentlichte Sonntag ein Video, welchen schon nach kurzer Zeit für großes Aufsehen sorgte. Die 27-Jährige lud zusammen mit ihrem Mann Julian das Video “Wir verkaufen VERSCHIMMELTE Handyhülle für 133.330 € !!!” hoch und der Titel hält, was er verspricht. Nicht mal einen Tag später hat das Video bereits 500.000 Aufrufe und ist Platz Eins in den Trends. Die beiden haben eine Handyhülle, mit einem interessanten Muster in Julians Nachtkommode gefunden – die sie dann entscheiden zu verkaufen.

Vergoldeter Schimmel

Die Handyhülle lag für circa ein Jahr in einem Plastikbeutel und hat dadurch sein eigenes kleines Biotop entwickelt. Die beiden haben sie nach Wasseraufnahmen mit dem Handy vergessen aus dem Beutel zu holen. Auf der Rückseite befand sich Gold und gepaart mit dem Schimmel scheint es fast ein gewolltes Kunstwerk zu sein. Der Meinung waren auch einige Instagram-Nutzer, nachdem Bibi die Hüllen-Geschichte samt Aufnahmen in ihre Story packte. Einige dachten die 27-Jährige würde jetzt Werbung für ein Produkt machen!

Erlös sollte gespendet werden

Wegen des großen Interesses haben Bibi und Julian sich gedacht, dass sie die Handyhülle nicht auf eBay verkaufen, die Nachfrage war auf Instagram extrem hoch! Nach nicht mal einer Stunde lag das Angebot bereits bei mehr als 20.000€! Damit hatte keiner von ihnen gerechnet! Sieben Stunden später schauten die beiden nochmal nach und mittlerweile war das höchste Gebot bei knackigen 133.300 €. “Du musst zehn Prozent Gebühr an eBay zahlen. Das heißt, wir müssten erstmal 13.000 Euro an eBay zahlen und wer weiß, ob der Käufer sich dann jemals meldet“, erzählte Julian. Die beiden entschieden sich gegen den Verkauf und nahmen das Angebot wieder runter. Schon gelesen? Anne Wünsche enthüllt: Hat sie wieder einen Freund?