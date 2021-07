Beziehung: Mit diesen 5 Tipps findest du den perfekten Partner!

Eigentlich bist du zurzeit mit deinem Single-Leben ganz zufrieden, aber mal wieder eine richtige Beziehung und dazu vielleicht noch den perfekten Partner wäre schon toll – oder nicht? Natürlich wird der Drang dazu mit der Zeit auch noch größer. Irgendwann soll es ja auch mal klappen. Aber wie findet man eigentlich den richtigen Partner?

Wer kennt es nicht? Man geht spazieren oder eine Runde joggen und überall um einen sieht man glückliche Paare. Verständlicherweise sehnt man sich dann auch nach so etwas Tollem. Doch wie findet man eigentlich den perfekten Partner? KUKKSI verrät dir ein paar nützliche Tipps.

So findest du den richtigen Partner

Mach dir keinen Druck

Wenn man immer nur direkt danach sucht, dann kann man sich viele Chancen selbst verbauen – auch wenn das komisch klingt. Wenn du eine Beziehung möchtest, dann suche nicht aktiv danach, sondern genieß einfach die Zeit. Es könnte nämlich sonst passieren, dass du einfach zu verklemmt wirkst.

Die richtigen Leute

Umgib dich mit den richtigen Leuten – also Menschen, die die gleichen Interessen oder Hobbys haben wie du. So wirst du eher dein perfektes Gegenstück finden. Wenn du nur bei Partys oder Leuten chillst, die alle irgendwo komisch sind und die du gar nicht so richtig leiden kannst, dann wird vermutlich weder die richtige Person sein, noch wirst du wirklich Spaß haben.

Der richtige Ort

Natürlich gibt es den Mythos, dass man sich zufällig beim Einkaufen über den Weg läuft und sich unsterblich verliebt – ist aber eher nicht so. Versuch es lieber bei kleineren Partys, Vereinen oder anderen Dingen. Dort ist meist eine lockere Stimmung und man kann sich sehr gut unterhalten, eben weil nicht so viele Leute um dich herum sind und man sich auch auf sich gegenseitig konzentrieren kann.

Wonach suchst du?

Sei dir sicher, wonach du überhaupt suchst. Möchtest du wirklich etwas Festes und bist du bereit dafür? Oder denkst du dir eher: ,,Ja, ’ne Beziehung wäre jetzt was Cooles“? Nur wenn du wirklich weißt, was du wirklich möchtest, kannst du auch richtig handeln.

Nicht verzweifeln

Natürlich wird man auch Menschen kennenlernen, mit den man sich nett unterhält. Aber vielleicht mehr auch nicht. Sei dennoch dankbar dafür und nicht wütend. Die Chance, dass du direkt den perfekten Partner findest, ist sehr gering.