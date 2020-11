Bestätigt: Nathalie Volk hat einen neuen Freund!

Das kommt überraschend! Nathalie Volk war eigentlich mit Frank Otto zusammen. Nun verkündete die ehemalige “Germany’s next Topmodel”-Kandidatin das Liebes-Aus mit dem Unternehmer und bestätigte zudem, dass sie einen neuen Freund hat.

Nathalie Volk und Frank Otto sprachen nicht nur über Hochzeits-, sondern auch über Babypläne. Immer wieder rätselten die Fans, wann bei dem Paar die Hochzeitsglocken läuten. Zuletzt wurde es um die beiden ziemlich ruhig. Doch nun wird aus den ganzen Plänen nichts mehr: Die Ex-GNTM-Kandidatin bestätigte nun: Mit Frank Otto ist alles aus! Stattdessen tauchten vor einigen Wochen einige Schnappschüsse mit Hells-Angels-Rocker Timur A. auf. Die beiden sind nun tatsächlich ein Paar, wie das Model jetzt bestätigte.

Nathalie Volk ist mit Timur A. zusammen

“Timur und ich sind ein festes Paar”, verriet Nathalie Volk in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Zunächst behauptete Nathalie Volk noch im September, dass sie mit Timur gut befreundet sei – offenbar hat sich daraus aber mehr entwickelt und sind jetzt zusammen. “Geld ist nicht alles und ich werde in diesem und im nächsten Leben alles, was ich habe, für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist und ich mich beschützt bei ihm fühle”, so Nathalie Volk weiter.

Mit Frank Otto ist sie weiter befreundet

Mit Frank Otto ging sie aber nicht im Streit auseinander – es wird also keinen Rosenkrieg geben. Die beiden sind weiterhin gute Freunde und arbeiten auch nach wie vor zusammen. “Frank und ich sind trotzdem gute Freunde und Businesspartner, er glaubt an mich und möchte mich weiterhin als Künstlerin fördern”, plaudert sie weiter aus. Über die genauen Trennungsgründe sprach die Beauty nicht. Nathalie Volk und Frank Otto waren seit 2015 ein Paar. Schon gelesen? Nathalie Volk spricht über ihre Krebs-Diagnose!