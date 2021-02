Bestätigt: Der Lockdown wird verlängert!

Die Infektionszahlen sind deutlich zurückgegangen. Dennoch wird es wohl vorerst keine Lockerungen geben – stattdessen wird der Lockdown wohl in die Verlängerung gehen. Das hat jetzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder durchblicken lassen.

Am Mittwoch findet der nächste Corona-Gipfel zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten statt. Dann wird über die weiteren Maßnahmen entschieden. Die Neuinfektionen sind zwar zurückgegangen und auch die 7-Tage-Inzidenz liegt in vielen Landkreisen bei unter 50 pro 100.000 Einwohnern – dennoch stehen die Zeichen nicht auf Lockerungen. Der Lockdown wird in die Verlängerung gehen.

Der Lockdown geht in die Verlängerung

“Ich glaube, grundsätzlich wird der Lockdown erstmal verlängert werden müssen”, sagt Markus Söder in der ARD-Sendung “Bericht aus Berlin”. Überstürzte Öffnungen soll es nicht geben, da man sich in einigen Wochen sonst wieder in einer schlimmeren Situation befinden würde. “In zwei, drei Wochen ist dann alles schlimmer als vorher”, so der CSU-Chef weiter. Zwar gehen die Infektionszahlen zurück – doch die Angst vor der Mutation aus Großbritannien ist groß.

Lockerungen soll es vorerst nicht geben

Bei dem Corona-Gipfel soll aber zumindest über Lockerungen gesprochen werden. “Es wird sicher am Mittwoch eine Perspektive geben – wie genau, muss noch diskutiert werden”, so Markus Söder. Gleichzeitig sagt er aber auch: “Ich warne vor durchexerzierten Stufenplänen, die nicht einzuhalten sind.” Der CSU-Politiker mahnt: “Auf Sicht fahren ist das einzige, was hilft. Corona hält sich null an Termine, die wir setzen.”

Entspannt sich die Situation im Frühjahr?

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geht aber von Lockerungen im Frühjahr aus, dass die Pandemie-Welle dann andgültig gebrochen sei. Er hoffe aber, “dass wir spätestens zum Frühlingsanfang, spätestens an Ostern, wenn die Sonne scheint und man draußen sitzen und speisen kann, die Pandemie-Welle endgültig gebrochen haben und Öffnungen möglich sind”, sagte der Politiker in der Bild am Sonntag. Schon gelesen? Corona: Konzerte nur noch mit Impfung?