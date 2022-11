Berlin – Tag & Nacht: Zoff zwischen Rick und Paula!

Gegen Ricks Willen verspricht Paula Noah in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ ein Haustier. Zu ihrem Entsetzen will er ausgerechnet eine Ratte. Gleich am ersten Tag büxt das Nagetier aus und landet in Paulas Schlafzimmer. In ihrer Panik verschenkt sie das Tier kurzerhand.

Als sich Noah ein Haustier wünscht, setzt sich Paula gegen Ricks mahnende Worte durch und erlaubt es ihm. Rick ist angeekelt, weil Noah sich ausgerechnet eine Ratte aussucht. Paula schwört aber, dass er das schon hinbekommen wird. Sie hat sich allerdings getäuscht und „Rat-Man“ haut bereits nach kurzer Zeit ab. Paula befürchtet schon, dass das Tier in der Waschmaschine gelandet ist. Als sie die Ratte schließlich in ihrem Schlafzimmer finden, bekommt auch Paula leichte Panik bei dem Gedanken, dass ihr der Nager nachts übers Gesicht laufen könnte.

Rick hat ein schlechtes Gewissen

Aus Angst verschenkt sie das Tier kurzerhand und behauptet mit Ricks Unterstützung gegenüber Noah, dass es wohl geflüchtet sein muss. Da Noah sich über den Verlust seines neuen Kumpels untröstlich zeigt, bekommt Rick ein schlechtes Gewissen. Er springt über seinen Schatten und überrascht Noah am Abend mit dem „wiedergefundenen“ Rat-Man. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.