Berlin – Tag & Nacht: Zerstört Amelie die Liebe von Dean & Olivia?

Bei “Berlin – Tag & Nacht” wurde Amelie von einem Auto angefahren – in dem Wagen saßen ausgerechnet Dean und Olivia. Amelie hat davon jedoch keinen blasen Schimmer – stattdessen himmelt sie Dean sogar an und fährt auf ihn ab. Zerstört sie nun sogar die Beziehung zwischen Dean und Olivia?

Olivia (Jéssica Sulikowski) will verhindern, dass Dean (Adonis Jovanovic) zu viel Zeit mit Amelie (Pia Trümper) verbringt, nur weil ihn Gewissensbisse plagen. Um auf andere Gedanken zu kommen, will sie mit ihm zu einem Kurztrip aufbrechen. Doch leider kommt ihr einmal mehr Amelie in die Quere.

Dean und Olivia versöhnen sich

Olivia ist am Morgen erleichtert, als sie sich mit Dean versöhnen kann. Sie schafft es sogar, ihn dazu zu bewegen, Amelie nicht zu sagen, dass sie beide es waren, die sie kürzlich angefahren haben. Und sie ringt Dean ein Versprechen ab: Er muss sich künftig von Amelie fernhalten. Olivia ist stolz zu sehen, dass er sich daran zu halten scheint. Dennoch merkt sie, wie sehr Dean unter der Tat leidet.

Amelie kommt dem Paar in die Quere

Sie beschließt deshalb, mit ihm zu einem spontanen Kurztrip aufzubrechen, damit er den Kopf endlich mal frei bekommt. Doch bevor es losgeht, bekommt Olivia eine Ansage von Amelie: Diese macht ihr klar, dass sie Dean für sich gewinnen will – koste es, was es wolle… Die ganze Folge von “Berlin – Tag & Nacht” zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.