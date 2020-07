Berlin – Tag & Nacht: Wird Schmidti die OP überleben?

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ steht für Schmidti die OP an. Er befürchtet, dass er den Eingriff nicht überleben wird – deshalb verabschiedet er sich von seinen Freunden. Es kommt zu emotionalen Szenen und auch Jade ist mit den Nerven völlig am Ende.

Schmidti steht kurz vor der OP und weiß nicht, ob er sie überleben wird. Es kommt zu emotionalen Abschiedsszenen mit den Freunden. Jade fühlt sich übergangen. Doch ihr wird klar, dass sie den letzten Wunsch ihres Mannes akzeptieren muss.

Die OP von Schmidti steht an

Noch ein Tag, dann steht Schmidtis OP an. Und Schmidti selbst hat nichts anderes im Sinn, als jede ihm noch verbleibende Minute sinnvoll zu nutzen. Am wichtigsten ist es ihm, sich von den Freunden zu verabschieden, die die ihm wirklich etwas bedeuten. Dabei fühlt sich Jade übergangen. Immerhin ist sie Schmidtis Frau. Doch dann erkennt sie, dass sie ihm seinen letzten Wunsch nicht abschlagen kann.

Jade ist mit den Nerven völlig am Ende

Der Gedanke an den wahrscheinlichen Tod ihres Mannes macht ihr aber erwartungsgemäß schwer zu schaffen. Derweil kommt es zwischen Schmidti, Joe und den anderen zu emotionalen Abschiedsszenen. Zur Krönung lässt er sich und Krätze ein Bro-Tattoo für die Ewigkeit stechen. Die letzten Stunden seines vermeintlich letzten Tages verbringt er im Kreis seiner Liebsten an Deck und harrt der Dinge, die in wenigen Stunden auf ihn zukommen werden. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.