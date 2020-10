Berlin – Tag & Nacht: Will Pepe bei Toni landen?

Bei “Berlin – Tag & Nacht” sind Connor und Toni total happy. Doch er kann die Anwesenheit von Pepe nicht ertragen – der Grund: Er glaubt, dass er sich an Toni ranmachen könnte! Sieht Connor in Pepe etwa einen Konkurrenten?

Connor (Jakob Grün) kann die Anwesenheit von Pepe nur schwer ertragen. Er sieht in ihm einen Konkurrenten, der in erster Linie eins will: bei Toni (Katharina Kock) landen. Bei der Enthüllung eines Kunstwerks geht Pepe für Connors Geschmack dann einen Schritt zu weit.

Connor ist von Pepe total genervt

Connor ist bereits am Morgen genervt von Pepe, denn er glaubt immer noch, dass dieser sich an seine Freundin ranmachen will. Als sein vermeintlicher Rivale wieder in der WG aufschlägt, um mit Toni ihren gemeinsamen großen Tag zu planen – heute soll das coole Kunstwerk am Hausboot enthüllt werden – fühlt Connor sich wie ein Versager.

Seine Eifersucht hat er nicht im Griff

Schließlich muss er parallel dazu die Schulbank drücken. In ihm kocht immer mehr die Eifersucht hoch. Als Pepe sich dann auch noch bei der Enthüllung des Graffitis an Toni ranzumachen scheint, ist für Connor das Maß voll… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

“Berlin – Tag & Nacht” kannst du schon eine Woche vor Ausstrahlung HIER bei TVNOW anschauen!*

*Affiliate Link