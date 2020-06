Berlin – Tag & Nacht: Welches Geheimnis hat Milla?

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ wird Milla von einer fremden Person beobachtet. Offenbar scheint sie die mysteriöse Gestalt zu kennen – aber hat Milla etwas zu verschweigen? Offenbar hat sie ein Geheimnis, von dem niemand erfahren darf.

Milla war bei BTN total happy, als plötzlich Caro vor der Tür stand. Ihre Freundin ist direkt mit ins Loft eingezogen und verbringen seitdem viel Zeit miteinander. Die beiden Girls hatten sich einiges zu erzählen und besuchten Daniel Krause. Doch Milla hat ein Geheimnis – davon darf nicht mal Caro erfahren.

Milla hat offenbar ein Geheimnis

Doch nur einen Tag später wird Milla von ihrer Vergangenheit heimgesucht. Es klingelt, aber niemand steht vor der Tür. Später steht eine gruselige Gestalt im Treppenhaus und dann werden Milla und Caro bei einem Treffen mit Daniel Krause sogar beobachtet. Milla scheint total irritiert zu sein und trägt offenbar ein Geheimnis in ihr – denn jedes Mal, wenn die Person auftaucht, benimmt sich Milla extrem merkwürdig. Und auch die anderen Bewohner werden langsam skeptisch und fragen, was mit ihr los ist. „BItte sei nicht das, was ich denke“, sagt sie in der Serie. „Was ist, wenn jetzt alles auffliegt und Caro hinter mein Geheimnis kommt?“, fragt Milla.

Handelt es sich um ihre Tochter?

Kennt Milla die Person möglicherweise, welche sie beobachtet? Tatsächlich könnte es sich hierbei um ihre Tochter handeln. Denn in der Vorschau bei RTLZWEI ist zu lesen, dass diese demnächst wieder auftauchen wird. Ob sie hinter den Stalking-Attacken steckt? Oder handelt es sich dabei um eine ganz andere Person? Das zeigt RTLZWEI täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht: Milla hat eine Tochter!