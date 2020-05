Berlin – Tag & Nacht: Welche Krankheit hat Schmidti?

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ könnte Schmidti eigentlich kaum glücklicher sein. Denn mit Jade scheint alles zu klappen – mit ihr hat er die Liebe seines Lebens gefunden. Doch sein Leben liegt nur kurze Zeit später in Trümmern: Er bekommt eine Schock-Diagnose und hat nicht mehr lange zu leben! Doch an welcher Krankheit leidet Schmidti eigentlich?

Schmidti gehört bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu den Urgesteinen der Soap. Seit der dritten Folgen steht der Fanliebling am Set und ist bei BTN nicht mehr wegzudenken. Doch die Fans müssen (möglicherweise) Abschied von dem Darsteller nehmen. Laut der Vorschau erhält Schmidti nämlich eine schreckliche Diagnose. Die Mediziner teilen ihm mit, dass er nicht mehr lange zu leben hat.

Er hat nicht mehr lange zu leben

Für Schmidti bricht damit eine Welt zusammen. Er will den Kopf aber nicht hängen lassen und noch möglichst viele schöne Momente erleben. Deshalb verheimlicht er die Diagnose vorerst vor seinen Freunden. Nur André ist damit eingewiht. Später kommt aber auch Krätze dahinter – wie sein bester Kumpel darauf wohl reagieren wird?

An welcher Krankheit leidet Schmidti?

„Verzweifelt sucht er nach einer Möglichkeit, seinem Bro zu helfen und setzt alle Hebel in Bewegung“, schreibt der Sender in der Vorschau. Ist das aber etwa schon zu spät? Schmidti scheint sich bereits aufgegeben zu haben und hat keine Kraft mehr, zu kämpfen. Er lehnt auch eine OP ab – stattdessen will er in seiner verbleibenden Zeit lieber feiern und Spaß haben. Krätze will dennoch nicht aufgeben und um seinen Freund kämpfen. Bisher völlig unklar ist, an welcher Krankheit er leidet – später scheint es dann aber wohl doch eine Operation zu geben. Ob Schmidti doch noch gerettet werden kann oder muss er den Serientod sterben? Das zeigt RTLZWEI in den nächsten Tagen um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.