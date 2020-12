Berlin – Tag & Nacht: Wann kommt Joe wieder?

Joe gehört zu den Urgesteinen bei “Berlin – Tag & Nacht” und ist aus der Soap nicht mehr wegzudenken. Doch seit einiger Zeit ist der Fanliebling nicht mehr in der erfolgreichen Daily zu sehen. KUKKSI verrät, wann er sein Comeback feiern wird!

bei “Berlin – Tag & Nacht” hat sich Joe dazu entschlossen, die Stadt vorerst zu verlassen. Für Paula war das nicht leicht, dass er sich aufs Motorrad schwang und sich verabschiedete – schließlich hat sie zuletzt Gefühle für ihn entwickelt. Er wollte nach Peggy (Katrin Hamann) suchen, nachdem diese ihn verlassen hat. Die Trennung nach dem Feuer-Inferno in der alten WG hat Joe noch immer nicht verkraftet und hat deshalb das klärende Gespräch mit ihr gesucht.

So wird die Rückkehr von Joe

Doch schon bald wird Joe wieder bei “Berlin – Tag & Nacht” auftauchen – aber ohne Peggy! Doch schon bald kommt er zurück! So läuft seine Rückkehr genau ab: Paula will den alten Mitbewohnern verkünden, dass die neue WG bezugsfertig ist. Fabrizio und Ole wollen die Räume betreten – Paula beharrt jedoch darauf, dass Joe diese als erstes besuchen kann. Doch er reagiert nicht auf ihre SMS – daraufhin bekommt sie einen Wutausbruch. Mit Rick stößt Paula dann gemeinsam auf das neue zu Hause an. Ihr ist aber auch klar, dass es nie wieder so werden wie früher und spielt daher mit dem Gedanken, dort gar nicht einzuziehen. Doch dann steht plötzlich Joe vor ihr und Paula ist total geflasht. Sie will mit ihm ein klärendes Gespräch führen – aber dann stürmen Ole und Fabrizio die WG.

Wann kommt Lutz Schweigel alias Joe zurück?

Paula wird klar, dass sie noch immer Gefühle für Joe hat und bekommt weiche Knie. Ob die beiden tatsächlich bald ein richtiges Paar werden? Das wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Aber die Fans fragen sich vor allem: In welcher Folge wird Joe eigentlich zurückkommen? Sein Comeback nach der Auszeit feiert er in der Episode am 17. Dezember 2020. RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.