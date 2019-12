Berlin – Tag & Nacht Vorschau (30.12.19 – 10.01.20)

„Berlin – Tag & Nacht“ zeigt das pure Leben in der bunten deutschen Metropole. Eifersucht und Liebe, Freude und Leid sind bei den WG-Bewohnern in der RTL II-Soap an der Tagesordnung. Bei kukksi erfährst du, wie es bei BTN weitergeht.

BTN-Vorschau für 30.12.19

Jannes wird klar, dass Leon nach seinem Weggang aus Berlin eine Schneise der Verwüstung hinterlassen hat. Nun muss er sogar für eine Party im LA14 geradestehen, die nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Zum Glück steht ihm Emmi zur Seite.

BTN-Vorschau für 02.01.20

Schmidti und Krätze haben gute Vorsätze fürs neue Jahr, denn sie sind in miserabler Form. Nach einer Sportsession und anschließendem Smoothie überkommt sie jedoch direkt der Heißhunger. Kann Krätze die drohende Fressorgie verhindern?

BTN-Vorschau für 03.01.20

Nach einigem Hin und Her steht für Jannes fest, dass er seinem Herzen folgen und die Bar verkaufen wird. Allerdings wendet sich das Blatt, als er als Barmanager plötzlich zeigen muss, was in ihm steckt. Sollte er das LA14 doch übernehmen?

BTN-Vorschau für 06.01.20

Joe legt bei Maja ein gutes Wort für Denny ein, damit er einen Job in ihrer Werkstatt bekommt. Als diese ihm klarmacht, dass kein Geld für eine Aushilfe vorhanden ist, lässt Joe sich auf einen Deal ein, der ihn selbst teuer zu stehen kommt.

BTN-Vorschau für 07.01.20

Emmi lässt im LA den Boss raushängen, was dem Rest der Belegschaft gehörig auf den Geist geht. Nach einer heftigen Konfrontation mit Mike fordert sie Jannes sogar auf, ihren Kollegen vor die Tür zu setzen. Wird er das aus Liebe zu Emmi tun?

BTN-Vorschau für 08.01.20

Zwischen Toni und Connor herrscht dicke Luft, mal wieder wegen Dean. Doch als Connor sich für seine Ansage entschuldigt, kommt es zur Versöhnung – und er und Toni landen fast im Bett. Leider nur fast. Ist Connor nun endgültig unten durch?

BTN-Vorschau für 09.01.20

Paulas Plan, Mike beim Schnitte-Event zu zeigen, wie gut sie ohne ihn klarkommt, geht nach hinten los. Ihr Frust darüber entlädt sich in einem heftigen Streit. Danach kommt es zur emotionalen Aussprache mit Mike – mit positiver Erkenntnis.

BTN-Vorschau für 10.01.20

Nach der Katastrophe im Stripclub liegen Connors Nerven blank. Er fürchtet, dass Toni sich nun endgültig von ihm abwendet. Nik will seinen Kumpel aufmuntern und schleppt ihn ins LA14. Dort trifft Connor auf Jade – und die ist in Flirtlaune.

