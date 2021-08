Berlin – Tag & Nacht: Victoria wirft das Handtuch!

In der Schnitte herrscht in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ ein großes Drama, dass seinen Höhepunkt erreicht, als Victoria das Handtuch wirft. Mandy droht der ganze Stress zu erdrücken, doch zum Glück steht Basti ihr zur Seite. Bahnt sich da wieder etwas zwischen ihnen an?

Mandy muss einen stressigen Tag in der Schnitte meistern, an dem sie immer wieder vor neue Probleme gestellt wird. Als dann auch noch Victoria kündigt, weiß Mandy nicht mehr weiter. Zu ihrem Glück bietet Basti spontan seine Hilfe an und schafft es so doch noch, den Tag zu retten.

Alte Gefühle bei Mandy

Mandy ist ihm total dankbar und alte Gefühle steigen in ihr hoch. Paula bekommt davon Wind und ist sofort misstrauisch, doch Mandy streitet alles vehement ab. Am Ende muss sie sich allerdings eingestehen, dass es keinen Sinn macht, ihre Empfindungen zu verdrängen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.