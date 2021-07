Berlin – Tag & Nacht: Verliert Milla ihre Tochter Amelie?

Der Zustand von Milla ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ labil: Um nicht ständig an Eric und den Hochzeitsantrag erinnert zu werden, räumt sie seine Dinge aus der Wohnung. Als Amelie sie dabei ertappt, macht sie ihr schwere Vorwürfe. Verliert Milla nun auch noch ihre Tochter?

Nach Erics Tod ist Milla bemüht, Amelie zuliebe zu funktionieren. Doch als sie durch einen Anruf erneut an Erics geplanten Heiratsantrag erinnert wird, wirft sie das völlig aus der Bahn. Sie beschließt, seine Sachen aus dem Schrank zu räumen, um nicht ständig an ihn und damit an ihre Schuldgefühle erinnert zu werden. Als Amelie das sieht, wirft sie Milla geschockt vor, Eric gar nicht richtig geliebt zu haben.

Ansage von Amelie trifft Milla hart

Milla trifft das hart, und sie wird von Mike aufgefangen, kann ihn aber nicht wirklich an sich heranlassen. Sie bereitet schließlich eine emotionale Dia-Show für die Trauerfeier vor. Als sie die Amelie zeigt, ist diese total gerührt und entschuldigt sich bei ihr. Milla ist froh, sich wieder mit ihrer Tochter versöhnt zu haben – und entschlossener denn je, Eric einen würdigen Abschied zu bereiten… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.