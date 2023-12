Berlin – Tag & Nacht: Verlieren Milla und Mike das Matrix?

Milla und Mike sind in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ froh, dass ihnen trotz finanzieller Sorgen ihre Mitarbeiter treu bleiben. Doch diese Erleichterung schwindet, als ihre Bank droht, den Kredit platzen zu lassen. Trotz eigener Angst, ermutigt Milla Mike nicht aufzugeben.

Milla und Mike sind erleichtert, als ihnen trotz der finanziellen Probleme noch genügend Mitarbeiter geblieben sind, um den Betrieb im Matrix am Laufen zu halten. Beflügelt durch das Vertrauen ihres Teams wollen sie nun noch mehr geben, um dem Laden ein Happy End zu verschaffen. Doch lange währt die positive Stimmung nicht, denn ein Termin bei ihrer Bank bringt schlechte Nachrichten: Ihr Kredit könnte platzen.

Milla und Mike stehen vor dem Ruin

Konfrontiert mit der Möglichkeit nicht nur das Matrix, sondern in Folge auch ihr Zuhause und ihr bisheriges Leben zu verlieren, will Mike kraftlos aufgeben, doch Milla mimt die Starke und gibt Mike Kraft weiterzukämpfen. Und das, obwohl sie längst selbst emotional am Abgrund steht. Sie hat schreckliche Angst, das Matrix zu verlieren. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.