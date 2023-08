Berlin – Tag & Nacht: Verlassen Katy und Patrick die Stadt?

Katy fragt sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, ob es wirklich eine gute Idee ist, wieder im Möllers an der Seite von Bruno zu arbeiten. Doch bevor sie eine Entscheidung treffen kann, eröffnet Patrick ihr, dass er nach Frankfurt gehen will und sie ihn begleiten soll.

Katy lässt sich von Patrick verunsichern. Er hält es nämlich für eine ziemlich bescheuerte Idee, dass sie im Möllers ausgerechnet wieder mit ihrem Ex zusammenarbeitet. Und als Bruno dann tatsächlich übergriffig wird, indem er an Katys Handy geht, scheinen sich Patricks Befürchtungen zu bestätigen. Doch dank Bastis gutem Zureden und Brunos Einsicht zerstreuen sich Katys Zweifel wieder.

Patrick hat ganz andere Pläne

Erleichtert berichtet sie Patrick davon. Dann muss sie allerdings geschockt feststellen, dass er mittlerweile und für sie völlig unerwartet ganz andere Pläne hat: Er wird Berlin wegen einer beruflichen Chance in Frankfurt verlassen und Katy soll mitkommen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.