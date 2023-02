Berlin – Tag & Nacht: Vanessa schmeißt alles hin!

Im Streit gesteht Vanessa in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ ihrer Schwester Toni, dass sie ihr Studium geschmissen hat und seitdem große Angst hat, als Verliererin dazustehen. Zum ersten Mal erlebt Toni eine andere Seite an Vanessa und die beiden sprechen sich endlich aus.

Toni macht sich große Sorgen um ihre Schwester Vanessa, nachdem diese nach einem Streit all ihre Anrufe ignoriert. Verzweifelt lotst sie Vanessa unter einem Vorwand ins Matrix und ist froh, als sie tatsächlich auftaucht. Sie bietet ihrer Schwester an, die PR für ein Matrix-Event zu übernehmen, was Vanessa dankend annimmt. Doch als Vanessa checkt, dass Toni für das Event gar keine PR mehr braucht und Toni sich das Event nur ausgedacht hat, scheint der Konflikt zwischen den Schwestern endgültig zu eskalieren.

Vanessa hat ihr Studium geshcmissen

Im Streit beichtet Vanessa Toni versehentlich, dass sie ihr Studium geschmissen hat und große Angst hat, nun als Loserin dazustehen. Toni schafft es, Vanessa wieder aufzubauen und sich mit ihr zu versöhnen. Doch zurück im Loft, wird klar, dass Vanessa wegen Leif noch sehr verletzt ist. Toni macht Leif daraufhin Druck. Er soll sich jetzt ernsthaft auf Vanessa einlassen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.