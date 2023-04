Berlin – Tag & Nacht: Vanessa könnte Leif für immer verlieren!

Nach ihrem völlig überdrehten Eifersuchtsanfall gegenüber Toni und Leif muss Vanessa in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ erschrocken feststellen, dass sie mit ihrem Misstrauen einen Schritt zu weit gegangen ist. Wenn sie nichts ändert, könnte sie Leif für immer verlieren.

Vanessa hat die innige Umarmung zwischen Leif und Toni noch nicht vergessen. Als dann auch noch Leif und die kranke Toni den Tag gemeinsam im Loft verbringen, während Vanessa arbeiten muss, kocht in ihr die Eifersucht wieder hoch. Obendrein ist Leif plötzlich den ganzen Tag nicht erreichbar. Vanessas Misstrauen wird immer größer.

Eifersuchtsanfall von Vanessa

Sie kann sich nicht länger zurückhalten und schlägt während ihrer Mittagspause im Loft auf, um Toni und Leif zu kontrollieren. Dabei platzt sie in einen vermeintlich innigen Moment zwischen den beiden. Hemmungslos bricht nun ihre Eifersucht hervor: Vanessa tickt komplett aus. Leif beteuert jedoch, dass er sich nur freundschaftlich um die kranke Toni gekümmert hat und macht Vanessa klar, dass er ihr Misstrauen mittlerweile ziemlich satthat.

Vanessa sieht ihren Fehler ein. Sie entschuldigt sich und gelobt Besserung. Leif nimmt die Entschuldigung zwar an, doch es bleibt bei einer eher schalen Versöhnung. Vanessa wird klar, dass sie wirklich was ändern muss, wenn sie Leif nicht verlieren will. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.