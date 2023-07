Berlin – Tag & Nacht: Unschöner Eklat zwischen Joe und Bruno!

Joe nimmt sich in derneuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ vor, seinen Geburtstag vor seiner OP ausgelassen zu feiern. Mit seinen Liebsten will er es richtig krachen lassen. Doch Bruno macht ihm mit seiner Eifersucht einen Strich durch die Rechnung. Es kommt zu einem unschönen Eklat.

Joe hat sich fest dazu entschlossen, seinen Geburtstag zu feiern. Bald steht seine Operation an und nun will er es noch mal so richtig krachen lassen. Er glaubt, dadurch auch mal seine Krankheit vergessen zu können. Er will mit seinen Liebsten einfach nur feiern. Doch Bruno macht ihm einen Strich durch die Rechnung.

Bruno lässt die Bombe platzen

Nachdem er Peggy in einem Gespräch mit Lynn belauscht hat, glaubt er fälschlicherweise, dass Joe sie betrogen hat. Von seiner Eifersucht getrieben, neben Joe immer nur die zweite Geige zu spielen, lässt er die vermeintliche Bombe über Joes angeblichen Seitensprung vor allen Gästen platzen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.