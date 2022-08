Lynn kommt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nach dem Unfall im Krankenhaus zu sich. Sie erfährt, dass Luna womöglich am Gehirn operiert werden muss. Denny ist wütend. Er macht der entsetzten Lynn unmissverständlich klar, dass sie allein die Schuld an Lunas Zustand trägt.

Als Lynn nach dem Autounfall im Krankenhaus wieder zu sich kommt, gilt ihre erste Sorge Luna. Tatsächlich sieht es für die Kleine nicht gut aus, denn sie hat eine Schwellung am Gehirn. Sollte diese nicht von allein weggehen, muss Luna operiert werden. Lynn macht sich heftige Vorwürfe, aber ihr Bruder Krätze ist an ihrer Seite und fängt sie auf.

Lynn flüchtet aus dem Krankenhaus

Ganz im Gegensatz zu Denny, der Lynn unmissverständlich klarmacht: Wenn Luna nicht überleben sollte, trägt sie allein die Schuld daran! Lynn ist am Boden zerstört und flüchtet aus dem Krankenhaus. An einer Brücke bricht sie verzweifelt zusammen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.