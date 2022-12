Berlin – Tag & Nacht: Unfall-Drama um Joe!

Nach seiner Fußverletzung müssen Joe und Bruno in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ schnellstmöglich Ersatz für die Arbeit im Restaurant auftreiben. Als sich die gefundene Aushilfe Anne jedoch als Vollkatastrophe erweist, bietet überraschenderweise Peggy ihre Hilfe an.

Joe hat am Morgen ziemliches Pech. Er verletzt sich am Fuß und zwar so sehr, dass es ihm unmöglich ist, heute im Restaurant Möllers Kitchen zu arbeiten. Nun ist guter Rat teuer. Gemeinsam mit Bruno will er so schnell wie möglich versuchen, einen adäquaten Ersatz aufzutreiben. Bald stoßen sie auf die Aushilfe Anna – die sich jedoch als Vollkatastrophe erweist.

Joe ist verzweifelt

Jetzt wäre dringend Plan B nötig, doch Plan B ist nirgends zu sehen. Joe gerät an den Rand der Verzweiflung. Zum Glück naht schließlich doch noch Rettung: Völlig überraschend taucht Peggy auf. Sie bietet dem total gestressten Joe ihre Hilfe an. Wenn das mit ihr wirklich klappen würde, wäre der Tag im Restaurant gerettet.