Bei “Berlin – Tag & Nacht” gab es zuletzt zahlreiche spektakuläre Szenen – so auch das Feuer-Drama sowie die Explosion in der WG. Bei solchen Dreharbeiten sind immer Experten vor Ort, welche auf die Sicherheit achten. Doch es kann auch mal was schief gehen – nun hat sich am Set tatsächlich ein Unfall ereignet.

Ranndy Frahm hat in seiner Rolle als Theo zuletzt für viel Wirbel gesorgt. Er ist für das Feuer-Drama in der WG verantwortlich und gestand kürzlich auch seine schreckliche Tat, bei welcher Peggy (Katrin Hamann) entstellt wurde und die Stadt verlassen hat. Daraufhin wollten ihn Joe (Lutz Schweigel) und Fabrizio (Fernando Dela Vega) kalt machen, aber Paula (Laura Maack) konnte noch Schlimmeres verhindern.

Ranndy Frahm verletzt sich am Auge

Theo polarisiert derzeit in der Serie, wie kaum ein anderer Darsteller. Und auch die Dreharbeiten sind nicht ohne! Das musste nun auch Ranndy Frahm spüren, denn der Darsteller hatte am Set einen Unfall und verletzte sich am linken Auge. Dabei hat er sich die Hornhautschicht verletzt.

Theo-Darsteller meldet sich zu Wort

“Vielen Dank für die vielen lieben Nachrichten und Kommentare. Ich habe mir gestern bei Dreharbeiten im linken Augen die erste Hornhautschicht verletzt. Es wird zwar ein wenig dauern, aber ich sollte bald wieder zu den komplett Sehenden gehören. Wie heißt es so schön: “Unter den Blinden ist der Einäugige König”, schreibt Ranndy Frahm bei Facebook.

Wie er sich die Verletzung genau zugezogen hat, verriet der Darsteller nicht. Er hat aber keine bleibenden Schäden – nur eine Augenklappe muss er wohl noch einige Tage tragen. Die Fans wünschen ihm in den Kommentare eine gute Genesung. Er selbst scheint es übrigens mit Humor zu nehmen. “Meine Ärztin meinte: “Fühle dich wohl, dann wirst du schneller genesen.” OKAY … Wird gemacht”, schrieb er im nächsten Post. RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.