Berlin – Tag & Nacht: Überlebt Kim den Sprung von der Brücke?

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ spielen sich dramatische Szenen ab. In der RTLZWEI-Daily springt Kim von einer Brücke – danach wird sie leblos von Basti und Paula am Spreeufer gefunden. Wird sie den Selbstmordversuch überleben?

Kim hat an der erfundenen Vergewaltigung noch immer festgehalten. Das hatte bittere Konsequenzen: Mike wurde von der Polizei abgeführt und sitzt nun im Knast. Kim wurde deswegen von Paula erneut aufgesucht und zur Rede gestellt. Sie brach daraufhin in Tränen aus und flüchtete aus der Wohnung. Nik wollte sie nich aufhalten – aber er hatte keine Chance, sie zu beruhigen. Basti und Paula machten sich sofort auf die Suche nach ihr.

Kim will sich das Leben nehmen

Kim hat ein schlechtes Gewissen – damit kam sie nicht mehr klar. Daraufhin schickte sie Basti eine verstörende Sprachnachricht – er ahnte, dass sich Kim etwas antun könnte. Und so kam es auch: Sie hat sich von einer Brücke gestürzt! Basti und Paula haben sie danach leblos am Spreeufer gefunden – aber kann sie noch gerettet werden?

Das sagt der Arzt im Krankenhaus

Daraufhin kam sie in ein Krankenhaus. „Marc Terenzi wird derzeit noch untersucht“, sagte der Arzt zu Basti. Sie habe viel Wasser in der Lunge und Alkohol im Blut. Oh je! Das klingt ja mal gar nicht gut. Paula wurde von Basti in der Klinik mit heftigen Vorwürfen konfrontiert, dass es wegen ihr überhaupt soweit gekommen sei. „Du hast sie auf die Brücke getrieben“, so Basti. Er ist völlig verzweifelt und fragt sich: Wie konnte es nur soweit kommen? Und wird sie den Sturz überleben? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI am Dienstag um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.

Du bist selber depressiv oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte sofort die Telefonseelsorge! Die Hotline ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 oder besuche im Internet die Seite www.telefonseelsorge.de.