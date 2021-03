Berlin – Tag & Nacht: Tristan prügelt auf Dean ein!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” kamen sich Olivia und Tristan näher – zum Ärgernis von Dean. Denn er kämpft weiter um sie. Nachdem er dann von Tristan verprügelt wurde, merkt er, wie gefährlich der Typ ist und will Olivia schützen.

Nachdem Dean (Adonis Jovanovic) sich von Tristan eine blutige Nase eingefangen hat, ist ihm klar, dass dieser Typ gefährlich ist. Um Olivia (Jéssica Sulikowski) zu retten, lässt Dean sich von Hassan erneut in einen krummen Deal verwickeln. Dabei läuft nicht alles nach Plan.

Tristan schlägt Dean die Nase blutig

Dean ist noch immer geschockt, dass Tristan am Vorabend ausgeflippt ist und ihm die Nase blutig geschlagen hat. Er sucht Olivia auf, um sie eindringlich vor ihm zu warnen. Als sich später Hassan meldet und Waffen auf dem Schrottplatz lagern will, sieht Dean das als Chance, schneller an mehr Geld zu kommen, um Olivia „zu retten“. Er willigt in den Deal ein.

Doch gerade als Hassan die Waffen abholen will, sind diese auf einmal verschwunden. Dean bekommt Panik, da klar wird, dass mit Hassan nicht zu spaßen ist. Olivia wiederum schiebt ihre kurzen Bedenken wegen Tristan beiseite und lässt sich immer mehr auf ihn ein… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.