Berlin – Tag & Nacht: Tränen-Drama um Mike bei Beerdigung von Hope!

Mike versucht, ohne Milla an seiner Seite in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ auf Hopes Beerdigung stark zu bleiben. Doch am Grab seiner Tochter holen ihn schließlich seine Gefühle ein. Von Joe überredet, tritt Mike den Heimweg an, wo bereits der nächste Schock wartet.

Mike bereitet sich ohne Millas Unterstützung darauf vor, zu Hopes Beisetzung zu gehen. Milla schafft es nach wie vor nicht, ihn und Amelie zur Beerdigung zu begleiten. Obwohl Mike versucht, stark zu bleiben, wird er am Grab seiner Tochter von seinen Gefühlen in heftigster Weise eingeholt. Weinend bricht er zusammen. Erst Joe gelingt es, ihn ein wenig aus seinem emotionalen Loch zu holen.

Nächster Schock für Mike

Er kennt Mikes Schmerz und weiß, wie er sich anfühlt. Ihm ist völlig bewusst, dass dieser Schmerz ihm im Moment unendlich und unüberwindbar vorkommt. Nun versucht er, Mike klarzumachen, dass es irgendwann nicht mehr so weh tun wird. Mike möchte das nur zu gerne glauben, bevor er allerdings zu Hause zur Ruhe kommen kann, entdeckt er etwas, was ihn sofort alarmiert und plötzlich hellwach werden lässt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.