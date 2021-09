Berlin – Tag & Nacht: Toni will Patrice heiraten!

Um zu verhindern, dass Patrice in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zeitnah Deutschland verlassen muss, will Toni ihn heiraten. Patrice verkraftet nicht, dass Toni ihr altes Leben für ihn aufgeben möchte. Schließlich verloben sie sich. Doch Tonis Freunde sehen das Ganze kritisch.

Toni ist fest davon überzeugt, dass es nur einen Weg gibt, Patrice vor der drohenden Abschiebung zu bewahren. Sie müssen heiraten! Entschlossen will sie Patrice von dieser Idee überzeugen, doch der lehnt Tonis Hilfsangebot vehement ab, weil er nicht aus strategischen Gründen, sondern nur aus Liebe heiraten will.

Toni will ihr altes Leben aufgeben

Außerdem kann er nicht ertragen, dass Toni ein derartig großes Opfer für ihn bringt. Toni ist verzweifelt, weil sie Patrice nicht verlieren will. Sie startet einen zweiten romantischen Heiratsantrag, gegen den sich Patrice erneut sträubt. Toni glaubt, Patrice bald durch die Abschiebung nie wieder zu sehen. Doch dann ist sie völlig überrascht, als Patrice ihr eine ernsthafte Liebeserklärung macht und klarstellt, dass diese von ihm kommen muss – aus echter Liebe.

Überwältigt nimmt Toni den Antrag an. Als sie ihre Verlobung mit ihren Freunden feiern will, ist sie vor den Kopf gestoßen, denn Connor reagiert geschockt. Doch Toni will sich davon nicht unterkriegen lassen und ist froh, Patrice an ihrer Seite zu haben. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.