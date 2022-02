Berlin – Tag & Nacht: Toni will Model werden!

Mit dem Thema High Heels steht Toni in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ buchstäblich auf dem Kriegsfuß. Jenna versucht ihr zu helfen. Schließlich sollen die beiden an einem wichtigen Casting teilnehmen. Nun fragt sich Toni, ob sie sich dafür den ganzen Stress antun soll.

Toni ist überrascht, als Agenturchef Max sie im LA besucht und für sie und Jenna ein Angebot hat. Die beiden sollen bei einem Casting für eine Modenschau mitmachen, bei dem es wirklich um viel geht. Toni freut sich zwar über die Chance, nimmt aber Jennas Bemühungen, ihr das Laufen in High Heels beizubringen, zunächst nicht ernst. Jenna bringt das schon ein bisschen auf die Palme. Sie macht ihr klar, dass sie sich endlich mal entscheiden muss: Will sie nun ein richtiges Model sein? Oder nur ab und zu für ein Bildchen posen?

Kann es Toni als Model weit bringen?

Jenna findet, dass Toni das Zeug hat, es in diesem Job richtig weit zu bringen. Toni reagiert nachdenklich und weiß nicht, ob sie sich wirklich den ganzen Stress geben soll, der in dieser Branche an der Tagesordnung ist. Schließlich packt sie aber der Ehrgeiz und sie beschließt, die Herausforderungen ernsthaft anzugehen und ihre Chance zu ergreifen. Dazu ist es nun mal wichtig, die Sache mit den High Heels endlich auf die Reihe zu kriegen. Letztlich geht es für sie darum, selbstbewusst persönliche Grenzen zu überwinden. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.