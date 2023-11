Berlin – Tag & Nacht: Toni will Leif und Sascha näherbringen!

Das angespannte Verhältnis zwischen Leif und Sascha belastet Toni in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“. Sie arrangiert eine gemeinsame Unternehmung. Zunächst scheinen ihre Bemühungen auch Früchte zu tragen. Beide geben zu, dass sie sich gegenseitig doch ganz ok finden.

Toni beschließt, Leif und Sascha einander näherzubringen, als ihr klar wird, wie wenig sich die wichtigsten Männer in ihrem Leben mögen. Sie animiert die beiden zu einer gemeinsamen Unternehmung. Nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten scheint Toni mit ihrer Aktion auch tatsächlich Erfolg zu haben. Denn die Jungs räumen ein, dass der jeweils andere doch nicht so übel ist, wie angenommen. Was Toni nicht weiß: Leif und Sascha machen nur Toni zuliebe gute Miene.

Sascha sieht Leif als Konkurrenten

Nach wie vor haben sie keinerlei freundschaftliches Interesse aneinander. Im Gegenteil, Sascha sieht Leif weiterhin als Konkurrenten an, während Leif immer noch vor Eifersucht vergeht, weil er nicht der Mann an Tonis Seite ist. Aber weder Toni noch Sascha dürfen jemals von seinen wahren Gefühlen erfahren!